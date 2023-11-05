الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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بسين مورسي 40'Emad Hamdi 75'
Godwin Okwara 45'Abdel Rahman Osama 52'Mohamed Hany 90' + 6'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

الاسماعيلي v الجيشالنتائج والإحصائيات,