دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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موسى ديمبيلي 13', 23'حمدان الشمراني 68'
جورج كيفين نكودو 7' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الاتفاق v ضمكالنتائج والإحصائيات,