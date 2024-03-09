دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
جريجورز كريشوياك 54' (هدف عكسي)كارل توكو ايكامبي 73'موسى ديمبيلي 89'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

الاتفاق v أبهاالنتائج والإحصائيات,