دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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موسى ديمبيلي 64'
Lucas Zelarayan 85'دجانيني 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الاتفاق v الفتحالنتائج والإحصائيات,