دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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جورجينيو فينالدوم 2', 72'موسى ديمبيلي 41', 90' + 3'
Bernard Mensah 10', 36', 54'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

الاتفاق v الطائيالنتائج والإحصائيات,