دوري روشن السعودي
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2 - 1
انتهت
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جورجينيو فينالدوم 15' (ضربة جزاء), 54'
M. Hamzi 38'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

الاتفاق ضد الخليجالنتائج والإحصائيات,