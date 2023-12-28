دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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ديماراي غراي 70'
انطونيو خوسي دي كارفالهو 90' + 1' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الاتفاق v الحزمالنتائج والإحصائيات,