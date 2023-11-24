دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
جورجينيو فينالدوم 41'
عبد الرزاق حمد الله 54'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

الاتفاق v الاتحادالنتائج والإحصائيات,