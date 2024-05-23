دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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جوتا 39'Talal Haji 48'Marwan Al Sahafi 78'فرحة علي الشمراني 87'
Farouk Chafai 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

الاتحاد v ضمكالنتائج والإحصائيات,