دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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Saleh Al Jamaan 14'جوتا 69'
Ramin Rezaeian 48'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v سباهانالنتائج والإحصائيات,