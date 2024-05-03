الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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مابولولو 42' (جزاء)Abdelghani Mohamed 76'
Hesham Salah 63' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,