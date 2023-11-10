دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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كريم بنزيما 38' (جزاء), 67', 69'Igor Coronado 54'
كارل توكو ايكامبي 51'Fahad Mohammed bin Jumayah 85'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

الاتحاد v أبهاالنتائج والإحصائيات,