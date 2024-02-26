دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
عبد الرزاق حمد الله 84' (جزاء), 90' + 4'
اوديون ايغالو 35'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

الاتحاد v الوحدةالنتائج والإحصائيات,