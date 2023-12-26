دوري روشن السعودي
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2 - 5
ن م
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عبد الرزاق حمد الله 14', 51'
كريستيانو رونالدو 19' (جزاء), 68' (جزاء)أندرسون تاليسكا 38'ساديو ماني 75', 82'
(ش١ 1-2) (ن م 2-5)

الاتحاد v النصرالنتائج والإحصائيات,