دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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كريم بنزيما 55'ستيفن بيرجوين 90' + 1'
كريستيانو رونالدو 57'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v النصرالنتائج والإحصائيات,