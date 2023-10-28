الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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مابولولو 8'Benjamin Bernard Boateng 21'Islam Slemma 87'
Ahmed Alaa Eldin 3'Mahmoud Shabana 27' (هدف عكسي)
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

الاتحاد v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,