دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 0
ن م
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عبد الرزاق حمد الله 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

الاتحاد v القوة الجويةالنتائج والإحصائيات,