دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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عبد الرحمن العبود 32'كريم بنزيما 45' + 3'
H. Camara 45' + 5'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

الاتحاد v الشبابالنتائج والإحصائيات,