دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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رومارينيو 25'
كريم البركاوي 22', 72'Mohammed Al Doseri 90'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

الاتحاد v الرائدالنتائج والإحصائيات,