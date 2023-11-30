دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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Igor Coronado 9'كريم بنزيما 29' (جزاء)عبد الرزاق حمد الله 65' (جزاء)زكريا هوساوي 74'
خالد ناري 45' (جزاء)Fawaz Al-Torais 90'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

الاتحاد v الخليجالنتائج والإحصائيات,