دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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كريم بنزيما 26'Hasan Kadesh 81'
Mohammed Al-Thani 63'Faiz Selemani 86'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الاتحاد v الحزمالنتائج والإحصائيات,