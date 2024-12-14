دوري أبطال إفريقيا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
E. Moanda 37'
To Carneiro 62'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

اتحاد مانيما v الجيش الملكيالنتائج والإحصائيات,