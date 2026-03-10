ليس فقط المشجعون: حتى المذيع في الملعب أصبح محور الجدل حول قرارات الحكام في ألمانيا. في كولونيا، خلال مباراة الدوري الألماني التي خسرها الفريق 2-1 أمام بوروسيا دورتموند، انتقد المذيع التاريخي للنادي، مايكل تريبل، علناً بعض قرارات الحكام عبر الميكروفون، مماأثار رد فعل الجمهور وانتقادات النادي.

تريبل، 71 عامًا، مرتبط بالنادي منذ أكثر من أربعة عقود ومذيع الملعب الرسمي منذ 27 عامًا، هو شخصية محبوبة جدًا من قبل مشجعي كولونيا. دوره، كما هو الحال غالبًا في ألمانيا، لا يقتصر على إيصال المعلومات الخدمية: المذيع هو جزء لا يتجزأ من أجواء النادي وهويته. لكن هذه القرب من الجمهور كلفه غاليًا في الجولة الأخيرة من الدوري.