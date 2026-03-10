Getty Images Sport
ترجمه
VAR أخطأت مرة أخرى! كان يجب طرد أنطونيو روديجر بسبب "سلوكه العنيف" لركله وجه نجم خيتافي بركبته، كما اعترفت لجنة التحكيم في الدوري الإسباني
CTA تعترف بفرار روديجر
أقرت اللجنة الفنية للحكام (CTA) رسمياً بوجود خطأ تحكيمي كبير خلال المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وجيتافي. قامت اللجنة بتحليل الحادثة المثيرة للجدل بين روديجر وريكو، وخلصت إلى أنه كان يجب طرد المدافع الألماني. وصرحت اللجنة: "بعد خلاف مع أحد المنافسين، اندفع مدافع ريال مدريد نحوه، وضربه بركبته على وجهه وكتفه مرارًا وتكرارًا، دون أن تكون الكرة في مكان يمكن اللعب بها. لم يلاحظ الحكم هذا الفعل بسبب تعقيد الحركة وعدد اللاعبين في المنطقة، وقرر VAR عدم التدخل اعتبارًا أن هذا فعل تفسيري".
- Getty Images Sport
السلوك العنيف وفشل VAR
على الرغم من القرار الأولي بالسماح باستمرار المباراة، إلا أن هيئة التحكيم قامت الآن بتغيير موقفها، ووصفت التحدي بأنه عمل عدواني واضح يستحق الإيقاف النهائي. اقترح ريكو لاعب خيتافي أنه كان سيحصل على إيقاف لمدة 10 مباريات لو كان الدور معكوسًا.
كان الحكم النهائي للجنة التحكيم الفني قاسياً: "بالنسبة للجنة التحكيم الفني، فإن الأمر يتعلق بسلوك عنيف، حيث أن لاعب ريال مدريد ألقى بنفسه بركبته على لاعب منافس ملقى على الأرض، دون أن يكون لديه خيار التنافس على الكرة.
ونظرًا لأن الحادثة لم يشاهدها الحكم وتشكل خطأ واضحًا وجليًا، كان على VAR أن يوصي بمراجعة الشاشة لفرض عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة بسبب السلوك العنيف".
حظوظ متفاوتة للبلانكوس
لم يركز برنامج المراجعة على الجدل حول مباراة خيتافي فحسب، بل استعرض أيضًا رحلة ريال مدريد الأخيرة إلى باليدوس لمواجهة سيلتا فيغو. وعلى وجه التحديد، تم فحص التمريرات التي أدت إلى هدف الفوز الذي سجله فيديريكو فالفيردي، والتي بدأت باستعادة الكرة من قبل مانويل أنخيل.
بينما جادل البعض بأن الفاول كان يجب أن يُحتسب، أيدت CTA القرار الميداني، موضحةً: "لقد انزلق ولمس الكرة بقدمه أولاً بشكل واضح، وكان التلامس اللاحق بسيطًا وغير كافٍ لاعتباره فاولًا. لذلك، تم احتساب الهدف بشكل صحيح، وتم تفسيره بشكل صحيح سواء على أرض الملعب أو في غرفة VAR".
- Getty Images Sport
روديجر تحت النار في ألمانيا
أثارت تصرفات روديجر ردود فعل غاضبة في وطنه. مع اقتراب كأس العالم في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، دعا الخبراء ألمانيا إلى استبعاد المدافع من تشكيلة المنتخب للمشاركة في البطولة. ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تصرفات روديجر الجدل. في أبريل الماضي، تم إيقافه لست مباريات لرميه الثلج على الحكم أثناء وجوده على خط التماس خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.
بعد ذلك الحادث، حذر مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى. لا يمكننا المضي قدماً. وإلا، فستكون هناك عواقب أخرى.
لقد اعترف مرتين بأن ما فعله كان خطأ. لا يمكن أن يتكرر ذلك، وإلا ستكون هناك عواقب أكبر".
إعلان