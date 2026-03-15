SportMediaset – غضب إنتر: مطالبة بركلة جزاء أخرى بسبب مخالفة إيدرسون على دومفريس، تفاصيل الحادثة

في نفس اللعبة، كان هناك بالفعل تلامس آخر مثير للجدل بين إيدرسون ودومفريس داخل منطقة الجزاء. بعد التلامس بين سكالفيني وفراتيسي، انطلقت الكرة نحو خارج الملعب، وعندما كانت لا تزال داخل المنطقة، تنافس عليها البرازيلي والهولندي، حيث دخل الاثنان في صراع كتفاً بكتف، ثم مد الأول ساقه اليسرى حتى أطاح بمنافسه. وفي هذه الحالة أيضًا، لم يطلق مانغانييلو صافرة مخالفة ولم يتم استدعاؤه من قبل VAR للتأكد من الأمر. وبالتالي، فهذه حادثة مشكوك فيها أخرى لا ترضي لاعبي النيرازوري.

ركلتان جزاء محتملتان، كلاهما حُرمتا من الفريق. الحادثة التي تعلقت بإنتر غريبة، لكنها بالتأكيد ليست جديدة. يكفي أن نتذكر حالة أخرى في هذا الدوري، حيث كان ميلان هو الذي تعرض للعقوبة. يجب أن نعود إلى المباريات الأولى من الدوري الإيطالي، وبشكل أكثر تحديداً، إلى مباراة ميلان وبولونيا في منتصف سبتمبر، حيث تم رفض ركلتي جزاء محتملتين في نفس اللعبة لصالح الروسونيري ونكونكو.