شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر وأتالانتا أحداثاً متنوعة. ففي البداية، اندلعت احتجاجات على هدف التعادل الذي سجلته «الديّا»، ثم تبع ذلك احتجاجات أخرى بشأن ركلة جزاء مزعومة ناجمة عن احتكاك بين سكالفيني وفراتيسي. ورأى الحكم مانغانييلو أنه لم تكن هناك أسباب كافية للتدخل في أي من الحالتين، لكن لاعبي «النيرازوري» احتجوا على حادثة أخرى مرت دون أن يلتفت إليها أحد.
SportMediaset – غضب إنتر: مطالبة بركلة جزاء أخرى بسبب مخالفة إيدرسون على دومفريس، تفاصيل الحادثة
وفقًا لما أوردته «SportMediaset»، فإن ما أثار غضب إنتر أكثر هو عدم احتسابركلة جزاء لصالح فراتيسي، أكثر من المخالفة المزعومة على دومفريس. وبشأن التلامس مع سكالفيني، يبدو أن هيئة «Aia» قد اعتبرت قرار فريق التحكيم خاطئًا، ومن المتوقع أن تشرح ذلك أيضًا في الحلقة القادمة من برنامج «Open Var». لكن في نفس هذه اللحظة، احتج لاعبو «النيرازوري» أيضًا على ركلة جزاء محتملة ثانية.
في نفس اللعبة، كان هناك بالفعل تلامس آخر مثير للجدل بين إيدرسون ودومفريس داخل منطقة الجزاء. بعد التلامس بين سكالفيني وفراتيسي، انطلقت الكرة نحو خارج الملعب، وعندما كانت لا تزال داخل المنطقة، تنافس عليها البرازيلي والهولندي، حيث دخل الاثنان في صراع كتفاً بكتف، ثم مد الأول ساقه اليسرى حتى أطاح بمنافسه. وفي هذه الحالة أيضًا، لم يطلق مانغانييلو صافرة مخالفة ولم يتم استدعاؤه من قبل VAR للتأكد من الأمر. وبالتالي، فهذه حادثة مشكوك فيها أخرى لا ترضي لاعبي النيرازوري.
ركلتان جزاء محتملتان، كلاهما حُرمتا من الفريق. الحادثة التي تعلقت بإنتر غريبة، لكنها بالتأكيد ليست جديدة. يكفي أن نتذكر حالة أخرى في هذا الدوري، حيث كان ميلان هو الذي تعرض للعقوبة. يجب أن نعود إلى المباريات الأولى من الدوري الإيطالي، وبشكل أكثر تحديداً، إلى مباراة ميلان وبولونيا في منتصف سبتمبر، حيث تم رفض ركلتي جزاء محتملتين في نفس اللعبة لصالح الروسونيري ونكونكو.