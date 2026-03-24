FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

RMC - مبابي "غاضب" من الطاقم الطبي لريال مدريد: يزعمون أنهم فحصوا الركبة الخطأ. وقال: "لقد قيلت الكثير من الأكاذيب"

كيليان مبابي
ريال مدريد

ضجة كبيرة بين فرنسا وإسبانيا حول نجم ريال مدريد

يجد كيليان مبابي نفسه في قلب جدل فريد من نوعه يربط بين باريس ومدريد: بعد أن حل محل فالفيردي في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد وقدم أداءً باهتًا للغاية، تعرض النجم السابق لباريس سان جيرمان لانتقادات عديدة. "كان الأمر أشبه باللعب بتسعة لاعبين، بدون فالفيردي وبدون مبابي"، "اختفى"، "كان يتجول في الملعب"، هي بعض العناوين التي نشرتها Chiringuito و AS و Marca.

ومع ذلك، فإن الأداء على أرض الملعب ليس سوى جزء من موضوع الخلاف. فقد نشرت قناة RMC Sport خبراً سيثير الجدل. وفقاً للقناة الفرنسية، يبدو أن مبابي غاضب من الطاقم الطبي لريال مدريد بسبب خطأ فادح في تقييم مشكلة ركبته.

  • خطأ قد يكون خطيراً

    يؤكد دانييل ريولو، الصحفي الذي نشر هذا الخبر الحصري، أن ريال مدريد قد فحص ركبة مبابي، وأعلن أنها سليمة، وأعاد إتاحة خدماته للمدرب ألفارو أربيلوا.

    لكن كان هناك خطأ فادح: يبدو أن أطباء الفريق قد فحصوا الركبة الخطأ، أي الركبة اليمنى، في حين أن المشكلة كانت في الركبة اليسرى. وهذا ما يفسر موجة التسريحات الكبيرة التي شهدها الجهاز الطبي للفريق.

  • مبابي يتحدث

    ثم كان مبابي نفسه هو من قدم روايته للأحداث، وذلك خلال مشاركته كضيف في فعالية أقيمت في باريس:

    "ركبتي بخير، بل أفضل بكثير. إنها تتعافى بشكل جيد، رغم أنني أعلم أن هناك الكثير من التكهنات وأنه قيلت أشياء غير صحيحة. هذه هي حياة الرياضي المحترف؛ نحن معتادون على أن يقول الناس أشياء دون التحقق منها أو دون أي أساس من الصحة".

  • موسم مبابي

    يواصل مبابي تقديم أداء من الطراز الأول حتى الآن: 23 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بالدوري، و9 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهدفان في مباراة واحدة بكأس السوبر، و0 أهداف في مباراة واحدة بكأس الملك. المجموع؟ 38 هدفاً في 35 مباراة إجمالاً، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

