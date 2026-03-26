هدف محدد لميلان في ختام هذا الموسم: الوصول إلى المركز الرابع على الأقل وتحقيق الهدف المحدد منذ بداية العام، ألا وهو التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

مهمة من شأنها أن تسمح بالعودة للعب في المسابقات الأوروبية المهمة، وفي الوقت نفسه تعزز موارد نادي فيا ألدو روسي استعداداً لصيف يبدو مهماً في سوق الانتقالات. ووفقاً للمعلومات التي جمعها زملاؤنا في صحيفة "لا ريبوبليكا"، يدرس ميلان صفقتين مهمتين لتعزيز خط الوسط، حيث تم وضع ليون جوريتزكاوبرناردو سيلفا، اللذين تنتهي عقودهما مع نادييهما، على قائمة المراقبة.

حالتان معقدتان، لكن يجب متابعتهما عن كثب.