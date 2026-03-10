يعرض الحكم السابق ماورو تونوليني وجهة نظر AIA في برنامج Open Var على قناة DAZN بشأن أحداث الجولة 28 من الدوري الإيطالي. وتركز الأنظار بشكل خاص على لمسة يد سامويل ريتشي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة ديربي ميلان-إنتر.
Open Var في مباراة ميلان وإنتر، قضية ريتشي: "لا شك، هذه ليست ركلة جزاء. مثل لمسة يد دومفريس ومختلفة عن لمسة بيسك"
قضية ريتشي
يشرح تونوليني: "لقد تم تقييم الحادثة بشكل صحيح على أرض الملعب من قبل دوفيري. لقد فاجأنا ما قرأناه عن الحادثة، نحن لا نشك في ذلك لأن الذراع بقيت في مكانها وريتشي حاول حتى إبعادها. لو لم تصطدم الكرة بذراعه لكانت ارتطمت بصدريه، لذا فهي تدخل في مكانها. أضيف أنه من الأفضل تقييم بعض الحوادث في الوقت الحقيقي بدلاً من الإبطاء، الذي قد يخلق شكوكًا لا ينبغي أن تكون موجودة بالنسبة لنا في مثل هذه الحالة. لم يكن لدى VAR أي شكوك، لذا لم تكن هناك حاجة لإجراء مراجعة على أرض الملعب".
تعال إلى دومفريز
ثم يقارن تونوليني حالة ريتشي بحالات مماثلة: "نتذكر على سبيل المثال حالة نابولي وإنتر العام الماضي عندما لمس دومفريز الكرة بذراعه، ولكن حتى في تلك الحالة، لم يكن اللمس يستوجب عقوبة لأن الذراع بقيت في مكانها، وحتى في تلك الحالة، لو لم تضرب الكرة الذراع، لكانت انتهت على صدر لاعب إنتر. وبشكل صحيح، لم يتم معاقبة لمسة الذراع في تلك الحالة أيضًا".
مختلف عن بيسك
وأخيرًا: "إنتر-لازيو؟ في هذه الحالة، يزيد بيسك من حجم جسمه، وذراعه خارج الملعب، ولولا تدخله لكان الكرة قد مرت. إنها حالة مختلفة عن حالة ريتشي، الذي كان تدخله طبيعيًا ومناسبًا ولم يكن لديه نية زيادة مساحة جسمه".
ريتشي: الحوار بين الحكم و VAR
فيما يلي تسجيل صوتي للحوار بين الحكم المساعد (أبيسو) والحكم دوفيري:
الحكم دوفيري: "بتو، لا شيء، لا شيء، لا شيء، كل شيء طبيعي".
في غرفة VAR، يعيدون مشاهدة الحادثة ويؤكدون قرار Doveri في غضون ثوانٍ. "التحقق اكتمل".
بمجرد توقف اللعب، يتوجه لاعبو إنتر على الفور إلى دوفيري الذي يؤكد: "تم التحقق، لا شيء!".
وتعلق غرفة VAR قائلة: "أبدًا، أبدًا. حاول إزالة كل شيء. علاوة على ذلك، إنه في الجسم، لذا لا يحدث أي شيء".
حالة "الشبكة الملغاة" في كارلوس أوغستو