NXGN 2026: لاعبا برشلونة لامين يامال وسيدني شيرتينليب يتوجان كأفضل المواهب الشابة في كرة القدم

توج يامال بلقب NXGN للمرة الثالثة بعد نجاحاته في عامي 2024 و2025، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا الوحيد في تاريخ جائزة NXGN الممتد على مدار 11 عامًا الذي فاز بها أكثر من مرة. لم يجعل صعود يامال منه مجرد أفضل لاعب شاب على وجه الأرض فحسب، بل ربما أفضل لاعب في العالم بالفعل بعد 12 شهراً رائعة أخرى للاعب الدولي الإسباني.

أدى أدائه مع برشلونة، ولا سيما في دوري أبطال أوروبا، إلى احتلاله المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وظل يامال الشخصية الأكثر حسمًا في تشكيلة البلوغرانا في سعيهم وراء الألقاب في كل من الدوري الإسباني وأوروبا.