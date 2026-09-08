ولا كلمة!.. برشلونة يحذر هانزي فليك من الوقوع في فخ ألاعيب جوزيه مورينيو الذهنية بعد عودته إلى ريال مدريد!

منذ توليه المسؤولية في كامب نو، حظي فليك بالإشادة لتعامله الهادئ والرزين مع وسائل الإعلام الإسبانية. فقد ابتعد المدرب الألماني باستمرار عن الجدل، مفضلاً إبقاء المؤتمرات الصحفية مركزة بشكل صارم على الخصوم القادمين بدلاً من الانجرار إلى الصراعات الخارجية.

لكن عودة مورينيو الأخيرة إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد دفعت إدارة برشلونة إلى التدخل المباشر. وبحسب SPORT، فقد أطلع مسؤولو النادي مدربهم على الطبيعة المتقلبة التي طبعت فترة مورينيو الأولى في العاصمة الإسبانية.

ويصر العملاق الكتالوني على منع تكرار الأجواء المسمومة التي ميّزت هذه المنافسة في السابق. وذكّر المسؤولون فليك تحديداً بالمعارك النفسية الشرسة التي خاضها مورينيو مع مدربهم السابق بيب جوارديولا، فضلاً عن المشاجرة الشهيرة على خط التماس عندما وضع إصبعه في عين مدرب برشلونة الراحل تيتو فيلانوفا.