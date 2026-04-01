KSI يكتسب شريكًا جديدًا! مالك نادي كوينز بارك رينجرز السابق يشتري حصة بنسبة 40% في نادي داجنهام آند ريدبريدج بعد استحواذ نجم يوتيوب الشهير عليه
فيرنانديز يعود إلى كرة القدم الإنجليزية
وفقًا لموقع talkSPORT، عاد فرنانديز إلى عالم كرة القدم الإنجليزية من خلال شراء حصة كبيرة تبلغ 40 في المائة في نادي داغرز. يجلب الرئيس السابق، الذي كان شخصية بارزة في لوفتوس رود بين عامي 2011 و2023، خبرة كبيرة إلى شرق لندن. خلال فترة توليه المنصب، شهد ناديه السابق صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 17 مليون جنيه إسترليني لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف. يُنظر إلى وصوله على أنه دفعة كبيرة للفريق الذي يلعب في الدرجة السادسة، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الانتقال إلى عصر جديد من النمو الاحترافي والتوسع التجاري.
- Getty Images Sport
التواصل مع أحد نجوم يوتيوب
وبهذا الاستحواذ، يصبح هذا المسؤول الكروي المخضرم أحدث شخصية بارزة تنضم إلى مجلس الإدارة، وذلك في أعقاب انضمام نجم اليوتيوب الشهير الشهر الماضي الذي احتل عناوين الأخبار. فقد اشترى نجم وسائل التواصل الاجتماعي حصة أقلية تبلغ حوالي 20 في المائة. وأصبح لديه الآن شريك ذو خبرة لمساعدته في قيادة النادي نحو المستقبل الطموح الذي خطط له. ويشير الجمع بين المعرفة بالصناعة والانتشار العالمي الهائل إلى أن الفريق يستعد لصعود سريع عبر هرم كرة القدم الإنجليزية، بهدف تكرار النجاح الرقمي في عالم الرياضة الحقيقي.
أحلام طموحة للنادي
على الرغم من أن النادي يلعب حاليًا في الدوريات الدنيا، فإن طموح أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن الوصول إلى دوري الدرجة الأولى. وقد أعرب قطب الإنترنت هذا صراحةً عن رغبته في قيادة الفريق إلى القمة. وفي معرض حديثه عن أهدافه، قال: «أريد أن يكون الملعب مفعمًا بالحيوية، أريده أن يهتز، أريد أن تكون كل زيارة له حدثًا مميزًا. أعلم أن لعب لعبة فيديو وامتلاك نادٍ لكرة القدم أمران مختلفان تمامًا، لكن مع لعبة Race to Division One، كانت رحلة. كانت صعبة، لكن في النهاية، نجحت في ذلك. مع هذا النادي، أريد أن أحقق المستحيل. أريد أن أصل بداجنهام وريدبريدج إلى الدوري الممتاز. من الواضح أن هذا سيستغرق وقتًا، لكن أعتقد أن الهدف الواقعي هو الخروج من هذه الدرجة والدخول إلى الدوري الوطني."
- Getty Images
تجديد شامل في شارع فيكتوريا
يُعد هذا التعيين البارز الحلقة الأخيرة في عملية إعادة هيكلة شاملة لقيادة النادي. فقد تولت مجموعة «هابي فان» (Happy Fan Group) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها زمام الأمور مؤخراً، وعينت القائد السابق أنور الدين رئيساً لمجلس الإدارة. علاوة على ذلك، استحوذ المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول على حصة في النادي وتولى منصب المدير الفني المؤقت بعد إقالة لي برادبري.