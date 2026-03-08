Getty Images
KSI يجلس ويحتفل مع آندي كارول خلال المباراة الأولى بصفته شريكًا في ملكية نادي داجنهام آند ريدبريدج
لقاء مع أيقونة الدوري الإنجليزي الممتاز
كانت هذه مقدمة مناسبة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أبرم مؤخرًا صفقة ليصبح مساهمًا رئيسيًا وشريكًا استراتيجيًا بعد أشهر من المفاوضات السرية. انضم إلى المؤثر المهاجم السابق لليفربول ونيوكاسل يونايتد آندي كارول، الذي وقع مع داغرز العام الماضي. جلس المهاجم المخضرم، الذي يتعافى حاليًا من جراحة، مع عائلته و KSI وهم يشاهدون هدف أرادميد أوتيه في الشوط الثاني الذي ضمن للفريق النقاط الثلاث. ووفقًا للتقارير، كان أطفال كارول متحمسين لالتقاط الصور مع المالك الجديد، حتى أن مسؤولي النادي غيروا ترتيب المقاعد لضمان جلوس النجوم معًا.
حلم تحقق لنجم Sidemen
بالنسبة لـ KSI، واسمه الحقيقي Olajide Olatunji، فإن انتقاله إلى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة هو تتويج لطموحه طوال حياته في امتلاك فريق. بعد أشهر من المفاوضات السرية، انضم رسميًا إلى النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة كشريك مالك وشريك استراتيجي. وقد احتشد حوله المشجعون عند وصوله إلى الملعب، حيث أكمل جولة حول الملعب بينما كان يوقع الأوتوغرافات لجمهور تضاعف حجمه تقريبًا مقارنة بمباراة الأسبوع الماضي على أرضه.
"لقد كنت أشاهد داجنهام منذ شهور على البث المباشر على YouTube. كان هناك الكثير من الصعود والهبوط واللحظات المحبطة"، كشف KSI خلال أول مباراة له بصفته الرسمية. "لكن أن أكون هنا، وأشم رائحة الملعب، وأرى المشجعين، وأرى الإثارة وأشعر بالضجة في الهواء. إنه شعور رائع. لطالما أردت أن أمتلك نادي كرة قدم، منذ أن كنت صغيرًا وألعب FIFA و Football Manager. إنها مهمة بالنسبة لي".
التعرض العالمي ونموذج ريكسهام
وقد كان لوصول هذه الشخصية البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير ملموس على صورة نادي داغنهام. وبفضل انتشاره العالمي الذي يمتد عبر عدة قارات، فإن الشريك الجديد واثق من أن وجوده سيغير الوضع التجاري للنادي. ويُنظر إلى ارتفاع عدد الحضور إلى 2281 متفرجًا في مباراة دوركينغ على أنه مجرد بداية لاستراتيجية أكبر تهدف إلى وضع النادي الواقع في شرق لندن على الخريطة.
وأضاف KSI: "لم أكن أعرف كيف سيحدث ذلك، لكنني كنت أعرف أنني سأفعله في وقت ما. نظرت إلى بعض الأندية، لكن شيئًا ما في داجينام آند ريدبريدج جذبني". "سأجلب شهرة، شهرة واسعة. لدي جمهور عالمي من أمريكا إلى أستراليا إلى إنجلترا. لدي جمهور في كل مكان. سيشاهدنا الناس من كل مكان. لم يكن الكثيرون يعرفون عن داجنهام آند ريدبريدج قبل الإعلان. الآن، أصبح النادي على الرادار. أصبح على الساحة العالمية".
طموحات الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد أن أجرى مقارنات لا مفر منها مع صعود نادي ريكسهام المدعوم من هوليوود، لا يخفي KSI طموحاته الكبيرة لمستقبل النادي. على الرغم من أن داغرز ينافس حاليًا في الدرجة السادسة من الهرم الإنجليزي بعد هبوطه الموسم الماضي، يعتقد المالك الجديد أن سقف المشروع هو قمة اللعبة الاحترافية، شريطة أن يظلوا صبورين مع العملية.
"بدا داجنهام عديم التوجه بعض الشيء، فلم يكن لديه مالك يرغب ويهتم بقدر ما أرغب وأهتم"، أوضح KSI. "بالنسبة لي، مع كل ما بذلته من جهد، فإنني أحقق نجاحًا باهرًا. أعلم أن الأمر سيكون صعبًا. لقد قلت إنني أريد أن أصل بالنادي إلى الدوري الممتاز، وأعتقد أننا نستطيع أن نصل بداغنهام آند ريدبريدج إلى الدوري الممتاز. لكن هذا سيتحقق خطوة بخطوة".
