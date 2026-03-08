KSI يجلس ويحتفل مع آندي كارول خلال المباراة الأولى بصفته شريكًا في ملكية نادي داجنهام آند ريدبريدج

بالنسبة لـ KSI، واسمه الحقيقي Olajide Olatunji، فإن انتقاله إلى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة هو تتويج لطموحه طوال حياته في امتلاك فريق. بعد أشهر من المفاوضات السرية، انضم رسميًا إلى النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة كشريك مالك وشريك استراتيجي. وقد احتشد حوله المشجعون عند وصوله إلى الملعب، حيث أكمل جولة حول الملعب بينما كان يوقع الأوتوغرافات لجمهور تضاعف حجمه تقريبًا مقارنة بمباراة الأسبوع الماضي على أرضه.

"لقد كنت أشاهد داجنهام منذ شهور على البث المباشر على YouTube. كان هناك الكثير من الصعود والهبوط واللحظات المحبطة"، كشف KSI خلال أول مباراة له بصفته الرسمية. "لكن أن أكون هنا، وأشم رائحة الملعب، وأرى المشجعين، وأرى الإثارة وأشعر بالضجة في الهواء. إنه شعور رائع. لطالما أردت أن أمتلك نادي كرة قدم، منذ أن كنت صغيرًا وألعب FIFA و Football Manager. إنها مهمة بالنسبة لي".