تقاعد جاكوب يانكتو في نهاية الموسم الماضي، لكن تصريحاته الأخيرة كانت قوية وواضحة تجاه بعض مدربيه السابقين. استهدف لاعب الوسط السابق بشكل خاص دافيد نيكولا، الذي عمل معه في كالياري: "إنه المدرب الذي كان أسوأ بالنسبة لي - كما قال على TikTok - ذلك اللعين لم يدعني ألعب ولو لدقيقة واحدة. إذا كنت قد أبليت بلاءً حسناً في الموسم الماضي، فقد كان ذلك من أجل الفريق والمشجعين فقط". كانت تجربة كالياري هي الأخيرة قبل اعتزاله: مع نيكولا، لم يلعب يانكتو أي دقيقة في الدوري أو كأس إيطاليا، ولم يشارك في أي مباراة.
AFP
جاكوب يانكتو دون تردد: "نيكولا هو أسوأ مدرب، إنه أحمق لعين. كنت أرغب في قتل رانييري، لكنه الأفضل"
"رانييري أفضل مدرب"
من ناحية، هناك نيكولا، الذي لم يتوافق معه، ومن ناحية أخرى، أفضل مدرب عمل معه هو كلاوديو رانييري، الذي دربه في كل من سامبدوريا وكالياري: "لقد كان مدربًا رائعًا - يشرح يانكتو - أعترف أنني كنت أرغب في قتله مليون مرة، لكنه منحني مشاعر رائعة". مع رانييري على مقاعد البدلاء، لعب لاعب الوسط السابق بعضًا من أفضل المواسم في مسيرته: خلال تجربته في سامبدوريا، بين 2019 و2021، وصل إلى أعلى مستوى له؛ عمل الاثنان معًا أيضًا في سردينيا في موسم 2023-24، قبل وصول نيكولا. كان رانييري هو الذي طلب من الإدارة التعاقد مع يانكتو، الذي كان على وفاق معه في جنوة.
