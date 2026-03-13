BVB، أخبار وشائعات: فيليكس نميشا سيصبح قريباً صاحب أعلى أجر بفضل نيكلاس سولي؟

بفضل تمديد عقده مبكراً حتى عام 2030، أصبح فيليكس نميشا إلى جانب نيكلاس سولي من أكثر اللاعبين أجراً في نادي بوروسيا دورتموند. وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة، يربح لاعب خط الوسط الآن عشرة ملايين يورو سنوياً، لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.

وفقًا لتقرير قناة Sky، سيزداد راتب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرة أخرى بمبلغ كبير في الصيف. فمن المقرر أن يتولى جزءًا من راتب نيكلاس سولي، الذي وفقًا لتقارير متطابقة لن يحصل على عقد جديد في دورتموند وسيغادر النادي بعد انتهاء الموسم دون مقابل.

لكن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو أفاد مؤخرًا بعكس ذلك: "لا توجد أخبار جديدة بشأن سولي، وأعتقد أنه قد يمدد عقده مع بوروسيا دورتموند. لقد حاول النادي تمديد عقده وسيواصل محاولاته. إنهم يريدونه حقًا أن يبقى"، كما قال لموقع wettfreunde.net.

وفقًا لـ Sky، يحصل سولي حاليًا على راتب قياسي يتراوح بين 12 و 14 مليون يورو سنويًا. وهو المبلغ الذي من المفترض أن يحصل عليه نميشا. ومن المفترض أن يصل نيكو شلوتربك أيضًا إلى هذا المستوى في حالة تمديد عقده.

نظرًا لأن الاهتمام بنميشا أصبح هائلاً، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي اهتمامهم به، اضطر بوروسيا دورتموند إلى ضمان شرط جزائي للاعب.

ووفقًا لصحيفة بيلد، تبلغ قيمة هذه الشرطية 80 مليون يورو في عام 2027، وبعد عام واحد سيكون متاحًا مقابل مبلغ أقل قليلاً، أي 70 مليون يورو. إذا استخدم نادٍ قوي ماليًا هذه الشرطية، فقد يغادر نميشا بوروسيا دورتموند في وقت قريب على الرغم من تمديد عقده. على أي حال، سيحصل بوروسيا دورتموند على تعويض سخي.