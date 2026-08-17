10 ملايين يورو.. برشلونة يفرط في موهبة شابة بعد صفقة رودري!

يأتي قرار برشلونة بالموافقة على رحيل موهبته الشابة في أعقاب التوصل لاتفاق مبدئي بقيمة 76.5 مليون يورو (65.3 مليون جنيه إسترليني) مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، لضم لاعب الوسط المدافع رودري. هذا الوصول المرتقب للدولي الإسباني يزيد من حدة المنافسة بشكل كبير في خط وسط تشكيلة فليك، والتي تعج بالفعل بخيارات واسعة من اللاعبين أصحاب الخبرة.

وإدراكًا منه بأن فرص اللعب مع الفريق الأول بقميص "البلوجرانا" ستكون محدودة للغاية بسبب وفرة لاعبي خط الوسط الكبار، قرر ماركيز البحث عن دقائق لعب منتظمة في مكان آخر لمواصلة تطوره، وقد وافقت إدارة النادي على بيعه للمساعدة في موازنة السجلات المالية.