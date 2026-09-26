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80 مليون يورو لنجم برشلونة.. هل يهدد بايرن ميونخ استقرار مشروع فليك؟!
عملاق بافاريا يستهدف صفقة مدوية في يناير
يشتعل سوق الانتقالات مع اقتراب فتح نافذة الشتاء، ويبدو أن بايرن ميونخ مستعد للقيام بأول خطوة كبيرة. وتشير التقارير إلى أن العملاق الألماني يضع استراتيجية مهمة لانتزاع أولمو من كتالونيا بعد عامين على إتمامه انتقاله المنشود إلى البلوجرانا.
لقد أخفق النادي البافاري في التعاقد مع عدد من أهدافه الرئيسية خلال الصيف، وهو الآن مصمم على تصحيح تلك النواقص من خلال السعي الحثيث خلف واحد من أكثر المواهب الإسبانية تقنيةً. والاهتمام القادم من ملعب أليانز أرينا ليس مجرد نزوة عابرة، بل هو محاولة محسوبة لاستغلال أي حالة من عدم اليقين تحيط بدور اللاعب الحالي في مشروع هانزي فليك.
ووفقًا لصحيفة Sport، فإن بايرن ميونخ يُعدّ لصفقة محتملة لصانع الألعاب في يناير، فيما يستعد النادي لمواجهة الاهتمام المتزايد بنجومه هو الآخر، مثل جمال موسيالا.
- Getty Images Sport
المعركة على الدقائق في ملعب سبوتيفاي كامب نو
منذ عودته إلى نادي طفولته، أظهر أولمو قدراته العالمية، لكنه وجد نفسه في صراع من أجل انتزاع مكان أساسي بشكل منتظم. وعلى الرغم من أدائه البطولي مع إسبانيا خلال كأس العالم، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لم يصبح بعد أساسياً لا جدال فيه في كل مباراة.
وهذا التنافس الداخلي على الدقائق هو بالضبط ما يأمل بايرن في الاستفادة منه. فطبيعة أولمو التنافسية تعني أنه نادراً ما يكون راضياً عن دور احتياطي ضمن التدوير، كما أن احتمال أن يصبح محور الفريق في ميونخ قد يكون عرضاً مغرياً. وقد استخدم فليك أولمو في بعض الأحيان في أدوار أكثر تراجعاً أو أكثر تقييداً مما يشغله مع المنتخب الوطني، وهو ما يضيف طبقة أخرى إلى إحباطات اللاعب المحتملة.
موقف برشلونة من أصله الاستراتيجي
من وجهة نظر إدارة النادي الكتالوني، لا توجد حاليًا أي رغبة في الموافقة على رحيل لاعب قاتلوا بكل قوة من أجل قيده. فقد اضطر النادي إلى التعامل مع قيود معقدة تتعلق باللعب المالي النظيف ومشكلات سقف الرواتب لضمان قدرة أولمو على اللعب، ونجح في نهاية المطاف في قيده عبر وسائل اقتصادية متعددة.
ومع ذلك، فإن الواقع المالي في برشلونة يبقى دائمًا عاملًا مؤثرًا في عملية اتخاذ القرارات. وقد أظهر النادي بالفعل استعداده للتخلي عن لاعبي الفريق الأول إذا كانت الفوائد الاقتصادية كبيرة، والدليل على ذلك رحيل فيران توريس والشائعات المستمرة بشأن مستقبل أليخاندرو بالدي. ورغم أن أولمو يُعتبر حاليًا غير قابل للبيع، فإن عرضًا يصل إلى حدود 80 مليون يورو سيجبر مجلس الإدارة حتمًا على مناقشة جدوى بيعه.
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تحديد مستقبله في ميونخ أو كتالونيا
من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر المقبل فترة محورية في تحديد مستقبل أولمو على المدى البعيد. فمع وجود مباريات عالية المخاطر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ولقاء كلاسيكو حاسم أمام ريال مدريد في الأفق، سيكون حجم الوقت الذي يحصل عليه أولمو داخل الملعب مؤشراً واضحاً على مكانته في تراتبية فليك. وإذا وجد نفسه على مقاعد البدلاء في هذه المباريات المصيرية للموسم، فمن المرجح أن تعلو الأصوات القادمة من ميونخ. ينتظر بايرن إشارة من جانب اللاعب تفيد بأنه منفتح على العودة إلى ألمانيا، حيث قضى في السابق أربع سنوات ونصف السنة ناجحة مع لايبزيج.
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