70 مليون يورو.. نجم المغرب الصاعد يشعل الصراع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي!

يدخل ناديا ريال مدريد ومانشستر سيتي في صراع قوي ومحتدم من أجل الظفر بخدمات النجم المغربي الصاعد في كأس العالم، أيوب بوعدي.

وفي الوقت الذي يُعتبر فيه النادي الملكي -الذي يتولى جوزيه مورينيو منصب مدربه- مرشحاً بقوة منذ فترة طويلة للتعاقد مع لاعب خط وسط فريق ليل، دخل مانشستر سيتي الآن على الخط بشكل جدي، وفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات ماتيو موريتو.

وتشير التقارير إلى أن إدارة "السيتيزنز" قد تواصلت بالفعل مع ليل لاستكشاف إمكانيات إتمام الصفقة، حيث يُقال إن النادي الفرنسي يطلب 70 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الدولي المغربي الذي لفت إليه الأنظار بشدة خلال منافسات كأس العالم الحالية. ويُقال إن نادي مانشستر سيتي قد اتصل بالفعل بنادي ليل لاستكشاف إمكانيات إتمام الصفقة. ويُزعم أن النادي الفرنسي يطلب 70 مليون يورو مقابل اللاعب الدولي المغربي، الذي لفت الأنظار إليه خلال كأس العالم.