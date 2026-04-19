40 مليون يورو.. ضريبة مالية قاسية لبيلينجهام وفينيسيوس ونجوم ريال مدريد!

بعد أن نجح فلورنتينو بيريز أخيرًا في ضم كيليان مبابي إلى تشكيلة الفريق المليئة بالنجوم بالفعل، بدا أن هذا الفريق لا يمكن إيقافه. لكن بعد مرور عامين، تبدو خزانة الألقاب خالية بشكل لافت للنظر، حيث لا يوجد سوى كأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال لتثبت جهودهم.

وقد تُرجمت خيبة الأمل الرياضية مباشرة إلى كابوس مالي. ومما زاد الطين بلة خروج الفريق مؤخرًا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وتأخره بفارق تسع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، مما أدى إلى انخفاض قيمة فريق ريال مدريد بمقدار مذهل بلغ 176 مليون يورو (153 مليون جنيه إسترليني/207 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وتشهد الأسعار السوقية للاعبين البارزين الذين كانوا يُعتبرون في السابق أصولاً لا يمكن المساس بها انخفاضاً حاداً، حيث أصبح ثمن الفشل حقيقة واقعة بالنسبة للعملاق الإسباني.