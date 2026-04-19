40 مليون يورو.. ضريبة مالية قاسية لبيلينجهام وفينيسيوس ونجوم ريال مدريد!
تقييمات "اللاعبين النجوم" في انخفاض حاد
بعد أن نجح فلورنتينو بيريز أخيرًا في ضم كيليان مبابي إلى تشكيلة الفريق المليئة بالنجوم بالفعل، بدا أن هذا الفريق لا يمكن إيقافه. لكن بعد مرور عامين، تبدو خزانة الألقاب خالية بشكل لافت للنظر، حيث لا يوجد سوى كأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال لتثبت جهودهم.
وقد تُرجمت خيبة الأمل الرياضية مباشرة إلى كابوس مالي. ومما زاد الطين بلة خروج الفريق مؤخرًا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وتأخره بفارق تسع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، مما أدى إلى انخفاض قيمة فريق ريال مدريد بمقدار مذهل بلغ 176 مليون يورو (153 مليون جنيه إسترليني/207 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".
وتشهد الأسعار السوقية للاعبين البارزين الذين كانوا يُعتبرون في السابق أصولاً لا يمكن المساس بها انخفاضاً حاداً، حيث أصبح ثمن الفشل حقيقة واقعة بالنسبة للعملاق الإسباني.
بيلينجهام وفينيسيوس يتصدران قائمة المتراجعين
شهد بيلينجهام، الذي وصل وسط ضجة إعلامية هائلة وأحدث في البداية ضجة كبيرة في الدوري الإسباني، أحد أكبر الانخفاضات في قيمته السوقية. فقد انخفضت قيمة لاعب الوسط الإنجليزي بمقدار 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني/47 مليون دولار)، حيث تراجعت من 180 مليون يورو إلى 140 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني/165 مليون دولار).
وهو ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الاتجاه الهبوطي، حيث شهد شريكه في الهجوم فينيسيوس جونيور أيضًا انخفاضًا في قيمته من 180 مليون يورو إلى 150 مليون يورو (131 مليون جنيه إسترليني/177 مليون دولار) بعد فترة من التقلب في الأداء.
وقد وصف بعض النقاد المهاجم البرازيلي بأنه أحد أكبر خيبات أمل ريال مدريد، حيث عانى الفريق من صعوبة في الحفاظ على فعاليته التهديفية في دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية. وقد أدى هذا الافتقار إلى التأثير في اللحظات الحاسمة إلى إعادة تقييم قاسية لقيمة هؤلاء النجوم في السوق الحالية.
الكشف عن "الثقب الأسود" الذي تبلغ قيمته 176 مليون يورو
لم يتمكن سوى ثمانية لاعبين من رفع قيمتهم السوقية، تاركين بقية الفريق في وضع صعب. وتتألف هذه المجموعة المختارة في الغالب من خريجي أكاديمية الناشئين مثل أسينسيو وجونزالو، بالإضافة إلى النجم الصاعد أردا جولر، الذي شهد أكبر ارتفاع في قيمته من 30 مليون يورو إلى 90 مليون يورو (78 مليون جنيه إسترليني/106 مليون دولار).
في غضون ذلك، لم يسلم لاعبا خط الوسط إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني من هذا الانخفاض العام. فقد انخفضت قيمة كامافينجا إلى النصف من 100 مليون يورو إلى 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني/59 مليون دولار)، وانخفضت قيمة تشواميني من 100 مليون يورو إلى 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار). حتى صفوف الدفاع تشعر بوطأة هذا الانخفاض، حيث انخفضت قيمة إيدر ميليتاو من 60 مليون يورو إلى 25 مليون يورو، بينما شهد رودريجو انخفاضاً مدمراً قدره 60 مليون يورو، لتصل قيمته إلى 50 مليون يورو فقط. اللاعب الوحيد من كبار اللاعبين الذي حافظ على قيمته لعام 2024 هو فيديريكو فالفيردي، الذي ظل ثابتاً عند 120 مليون يورو وسط المذبحة التي تعرض لها بقية اللاعبين.
العمر والعقود يفاقمان الأزمة
وبصرف النظر عن غياب الألقاب، هناك عوامل أخرى تؤثر سلبًا على القيمة الإجمالية للفريق الذي يرأسه فلورنتينو بيريز. فقد شهدت أسعار سوق اللاعبين المخضرمين مثل تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر وداني كارباخال انخفاضًا أيضًا، على الرغم من أن العمر وانتهاء عقودهم هما السببان الرئيسيان وراء هذا التراجع.
مع اقتراب الموسم من نهايته، تظل التوقعات قاتمة بالنسبة لإدارة ريال مدريد. ويحذر الخبراء من أن الأرقام قد تكون أكثر دراماتيكية في الأشهر المقبلة، عندما يتم إصدار التحديثات التالية لتقييمات موقع ترانسفيرماركت. وبدون عودة سريعة إلى طريق الانتصارات، سيظل المكانة المالية للنادي الأكثر شهرة في العالم معلقة في الميزان.