4 مباريات بدون أهداف ولا انتصارات .. دي زيربي: في إيطاليا سأكون الأفضل!

لم يصنع توتنهام الكثير في الهجوم، مسدداً مرتين فقط باتجاه المرمى. وعند صافرة النهاية تشاجر دي زيربي داخل الملعب مع البديل ماتيس تيل.

فبعدما دخل بديلاً بعد الساعة من اللعب لبثّ روح جديدة، أكمل الفرنسي 12 تمريرة فقط وسدد مرة واحدة باتجاه المرمى، دون الدقة التي يبحث عنها دي زيربي. اقترب المدرب المولود في بريشيا من لاعب بايرن السابق وأشار له إلى ما أخطأ فيه، وتحديداً أراه ما يجب أن يكون عليه التمركز برأيه بالنسبة للخصوم، وقبل كل شيء بالنسبة لمرمى الخصم. ثم عقّب قائلاً: "أحبّ ماتيس كلاعب وكإنسان. لا توجد أي مشكلة بيننا".

وفي مقابلة مع "سكاي" بعد المباراة، أوضح دي زيربي قائلاً: "ليست لحظة صعبة. الموسم الماضي كان قاسياً. الوضع الآن ليس طبيعياً، لكننا بدأنا العمل مع مرموش وسافيو وسولانكي وماديسون قبل يومين فقط. لعبنا بشكل جيد في الدقائق الثلاثين الأولى، ثم انخفض المستوى البدني بسبب جاهزيتنا البدنية غير المثالية. علينا التسديد أكثر باتجاه المرمى: دخلنا 74 مرة إلى منطقة جزاء إيفرتون لكننا صنعنا القليل. اتخذنا الكثير من القرارات الخاطئة، لكننا لعبنا بشكل جيد. لست متفائلاً ولا متشائماً. أنا واقعي: إذا لعبنا بهذه الجودة لمدة 30 دقيقة، فهذا يعني أننا نعرف كيف نلعب كرة القدم. علينا الحفاظ على هذا المستوى لمدة 90 دقيقة والبقاء مركّزين".

واعترف مدرب توتنهام بأن العجز عن التسجيل في المراحل الأولى من المباريات يؤثر على معنويات الفريق، خصوصاً بعد بداية موسم مخيبة للآمال بخسارات أمام برينتفورد (3-0) ونيوكاسل (2-0) ونوتنجهام فورست (0-0) والآن إيفرتون (0-0). "عليّ تحليل أداء لاعبيّ وإمكاناتهم. إذا لم نسجل في الدقائق الثلاثين الأولى، تنهار الثقة. رأيت ذلك أيضاً في الشوط الثاني ولا يعجبني الأمر. اللاعبون بشر. إنهم حساسون. مهمتي هي مساعدتهم على البقاء مركّزين على تطورنا. إذا لعبنا 90 دقيقة كما فعلنا في الثلاثين الأولى، فسنفوز بمباريات كثيرة".