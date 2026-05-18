3x3 | هل يستمر سباليتي دون أبطال؟ وهل يستحق نكونكو الاستمرار مع ميلان؟ وهل يبدأ جاسبيريني حقبة جديدة في روما؟!

ليليو دوناتو - لننطلق من فرضية: مشكلة يوفنتوس ليست في المدرب. بل على الأرجح لم تكن كذلك أبدًا. فإذا كان أليجري وتياجو موتا وتودور والآن سباليتي قد تعاقبوا على منصب المدرب خلال المواسم الأخيرة محققين في الواقع نفس النتائج، فإن المسألة أعمق بكثير من مجرد تغيير على مقاعد البدلاء.

علاوة على ذلك، فإن التراجع عن قرار اتُخذ قبل بضعة أسابيع فقط، عندما وقع المدرب على تجديد عقده حتى عام 2028، لا يليق بفريق كبير. وسيؤكد للمرة الألف أنه لا يوجد مشروع حقيقي في النادي.

هذه هي النقطة: أي نادٍ أصبح يوفنتوس اليوم؟ في الماضي، كانت الدورات تُبنى بصبر، مع إعطاء الوقت والثقة للفرق الإدارية أو المدربين دون تغيير كل شيء مع كل نسمة ريح. بالتأكيد، الكلمات التي قالها سباليتي بعد الهزيمة على أرضه أمام فيورنتينا لا تليق بيوفنتوس. الحديث عن "موسم إيجابي" لفريق يبدو الآن وكأنه على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا القادم يبدو بلا معنى. وإذا كان المدرب يشعر بالحاجة إلى مواجهة مع جون إلكان، فهو في النهاية يعلم ذلك جيدًا أيضًا.

من هذا اللقاء بالذات، على الأرجح، سنحصل على صورة أوضح عن الطريق الذي يريد يوفنتوس السير فيه. حتى لو بدا أن بعض التغييرات العميقة في الإدارة أمر مؤكد، مع تزايد المخاطر التي يواجهها كومولي بعد سوق صيفي قوبل برفض قاطع من الملعب. بعد ذلك، سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان سباليتي سيشعر بالقدرة على قيادة المسار الجديد، وقبل كل شيء ما إذا كان سيحصل على الضمانات الفنية اللازمة استعداداً للموسم المقبل.

إن نمو الفريق من الناحية الكروية منذ يوم وصوله واضح. وكذلك حقيقة أن متوسط نقاط يوفنتوس في عهد سباليتي ليس أعلى بكثير من المتوسطات السابقة. ربما يحتاج الفريق، الذي يدافع عنه مدربه دائماً علناً، إلى دفعة عاطفية أكثر من الحاجة إلى التكتيكات والخطط. إلى محفز. قائد. شخص مثل كونتي، باختصار.

وبما أن سباليتي اعترف بأنه لا يمكن استبدال جميع اللاعبين، فربما يكون تغيير مدرب الفريق بشكل مفاجئ هو أسهل طريقة لمحاولة تغيير المسار. لكن ليس من المؤكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة.