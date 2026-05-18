Matteo Occhiuto,Lelio Donato و Alessandro De Felice

3x3 | هل يستمر سباليتي دون أبطال؟ وهل يستحق نكونكو الاستمرار مع ميلان؟ وهل يبدأ جاسبيريني حقبة جديدة في روما؟!

ثلاثة أسئلة لثلاثة صحفيين من GOAL بعد الجولة الماضية من الدوري الإيطالي: سباليتي ومستقبله في يوفنتوس، ونكونكو وفرصه في ميلان، وجاسبيريني وتطور روما.

    هل سيظل يوفنتوس تحت قيادة سباليتي دون دوري أبطال أوروبا؟

  • "الفريق بحاجة إلى دفعة قوية، وعودة كونتي هي السبيل الأسهل، لكنها ربما ليست الخيار الصحيح"

    ليليو دوناتو - لننطلق من فرضية: مشكلة يوفنتوس ليست في المدرب. بل على الأرجح لم تكن كذلك أبدًا. فإذا كان أليجري وتياجو موتا وتودور والآن سباليتي قد تعاقبوا على منصب المدرب خلال المواسم الأخيرة محققين في الواقع نفس النتائج، فإن المسألة أعمق بكثير من مجرد تغيير على مقاعد البدلاء.

    علاوة على ذلك، فإن التراجع عن قرار اتُخذ قبل بضعة أسابيع فقط، عندما وقع المدرب على تجديد عقده حتى عام 2028، لا يليق بفريق كبير. وسيؤكد للمرة الألف أنه لا يوجد مشروع حقيقي في النادي.

    هذه هي النقطة: أي نادٍ أصبح يوفنتوس اليوم؟ في الماضي، كانت الدورات تُبنى بصبر، مع إعطاء الوقت والثقة للفرق الإدارية أو المدربين دون تغيير كل شيء مع كل نسمة ريح. بالتأكيد، الكلمات التي قالها سباليتي بعد الهزيمة على أرضه أمام فيورنتينا لا تليق بيوفنتوس. الحديث عن "موسم إيجابي" لفريق يبدو الآن وكأنه على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا القادم يبدو بلا معنى. وإذا كان المدرب يشعر بالحاجة إلى مواجهة مع جون إلكان، فهو في النهاية يعلم ذلك جيدًا أيضًا.

    من هذا اللقاء بالذات، على الأرجح، سنحصل على صورة أوضح عن الطريق الذي يريد يوفنتوس السير فيه. حتى لو بدا أن بعض التغييرات العميقة في الإدارة أمر مؤكد، مع تزايد المخاطر التي يواجهها كومولي بعد سوق صيفي قوبل برفض قاطع من الملعب. بعد ذلك، سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان سباليتي سيشعر بالقدرة على قيادة المسار الجديد، وقبل كل شيء ما إذا كان سيحصل على الضمانات الفنية اللازمة استعداداً للموسم المقبل.

    إن نمو الفريق من الناحية الكروية منذ يوم وصوله واضح. وكذلك حقيقة أن متوسط نقاط يوفنتوس في عهد سباليتي ليس أعلى بكثير من المتوسطات السابقة. ربما يحتاج الفريق، الذي يدافع عنه مدربه دائماً علناً، إلى دفعة عاطفية أكثر من الحاجة إلى التكتيكات والخطط. إلى محفز. قائد. شخص مثل كونتي، باختصار.

    وبما أن سباليتي اعترف بأنه لا يمكن استبدال جميع اللاعبين، فربما يكون تغيير مدرب الفريق بشكل مفاجئ هو أسهل طريقة لمحاولة تغيير المسار. لكن ليس من المؤكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة.

    هل يستحق نكونكو البقاء في ميلان؟

  • "نكونكو في مركزه الطبيعي، وإلا فوداعًا"

    ماتيو أوكيوتو - نكونكو نعم، نكونكو لا. أصبح هذا هو الشك الكبير الذي يحيط بسوق الانتقالات في ميلان خلال الأسابيع الأخيرة. من الواضح أن الموسم لم ينتهِ بعد، وقبل التركيز على المستقبل، يجب أولاً حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، لكن الأداء الأخير للفرنسي يدعو للتفكير.

    مع هدف جنوى، ارتفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري، أي أقل بهدف واحد فقط من بوليسيتش واثنين من لياو. في الصيف الماضي، تم دفع مبلغ كبير، بلا شك أكثر من اللازم، وفكرة بيعه لا تزال قائمة. لكن ربما يستحق نكونكو فرصة أخرى، خاصة إذا سجل هدفاً حاسماً في طريق الصعود لدوري أبطال أوروبا.

    هناك شيء واحد مؤكد: إذا بقي نكونكو، فيجب أن يكون ذلك ليلعب في مركزه الطبيعي، وهو بالتأكيد ليس مركز المهاجم في تشكيلة 3-5-2: يجب أن يكون بقاؤه نتيجة لخطة تكتيكية جديدة (4-3-3؟) تبرز قدرات اللاعبين الجناحين واللاعبين ذوي الخطوات القصيرة والسريعين والرشاقين. وإلا فإن رحيله سيكون أمراً جيداً وعادلاً للجميع.

    هل يمكن لروما بقيادة جاسبيريني أن تبدأ حقبة جديدة؟

  • "الأمر برمته بين يدي جاسبيريني، الرجل المناسب لروما الفائزة"

    مايكل دي كيارو - "اخترت روما لأنها كانت التحدي الأصعب، وأنا أحب التحديات الصعبة". قبل تسعين دقيقة من نهاية الدوري، يبدو أن جيان بييرو جاسبيريني على وشك الفوز بهذا التحدي فعلاً. ففي غضون أسبوع واحد، غيرت روما فعلياً مسار موسم بدا أنه قد يسير في اتجاه مختلف. لكن الأمر لم يسر على هذا النحو. قوة الأفكار والعمل أثمرت، مرة أخرى، والآن أصبحت دوري أبطال أوروبا على بعد خطوة واحدة فقط. حلم. على بعد تسعين دقيقة من أن يتحول إلى حقيقة راسخة. لم تشارك روما في أكبر مسابقة أوروبية منذ سبع سنوات، ولكن مع وجود جاسبيريني على رأس الفريق، فإن الوصول إلى أفضل 36 فريقًا في أوروبا، في المحاولة الأولى الناجحة، قد يمثل فقط الخطوة الأولى في مسار طموح حقًا.

    نعم، لأن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا قد يمثل بالنسبة لروما نقطة انطلاق مثالية لرفع مستوى الطموحات. سيتزامن الموسم المقبل مع الذكرى المئوية للجيالورو، وتضع عائلة فريدكين توقعات وطموحات كبيرة للمستقبل. الهدف، على المدى المتوسط والطويل، هو بناء فريق روما قادر على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، مما يجعل مكانة جاسبيريني على رأس الفريق أكثر صلابة.

    لأنه نعم، يمكن لروما حقاً أن تبدأ حقبة جديدة، هذا ما يعتقده هو، وما تعتقده بشكل خاص الإدارة الأمريكية التي، وليس من قبيل الصدفة، قامت بإقالة رمز مثل رانييري من أجل ترسيخ ومشروعية مكانة مدربها. ففي نهاية المطاف، خلال السنوات التسع التي قضاها في أتالانتا، تجسدت معجزة جاسبيريني في قدرته على تغيير النظرة إلى النادي نفسه.

    من فريق إقليمي لم يكن قادراً على تجاوز خط البقاء، إلى عملاق في الدوري الإيطالي، قادر على أن يصبح ضيفاً دائماً في دوري أبطال أوروبا، بل وأن يضع يديه على لقب أوروبي مثل الدوري الأوروبي لعام 2024.

    تكرار هذا النجاح في روما يعني شيئًا واحدًا فقط، وهو بناء وتشكيل فريق فائز يمكنه أن يبدأ كل عام بهدف رفع الألقاب. بالنسبة لروما وعائلة فريدكين، فإن الرجل المناسب لتحقيق كل ذلك يجلس بالفعل على مقاعد البدلاء للجيالوروسي.