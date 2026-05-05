3x3 حقبة إنتر الجديدة وكارثة ميلان واحتياجات يوفنتوس

أليساندرو دي فيليس - ذكي وموثوق. في موسم واحد فقط، نجح كريستيان تشيفو في تبديد شكوك المتشككين وقاد فريقًا - بل وقبل كل شيء غرفة الملابس - إلى النصر، بعد أن بدا أنه قد وصل بشكل لا رجعة فيه إلى نهاية دورة، وكان على وشك أن يضطر إلى التغيير لاستعادة الحماس والانسجام.

من خلال اختيار استراتيجية التغيير التدريجي، سواء في تشكيلة الفريق أو في الجهاز الفني - كما يتضح من الإبقاء على جزء من المساعدين - من الطاقم الطبي إلى التغذية، مروراً بالعلاج الطبيعي وتحليل المباريات -، نجح تشيفو في الاستفادة من الأساس الذي بُني بين إدارة كونتي وإدارة إنزاجي.

نفس التشكيلة ونفس اللاعبين، ولكن مع لاعبين جدد اندمجوا تمامًا في السياق. خطة عبقرية أثبتت نجاحها. اختار تشيفو أن يخفف من حدة الانتقال بين حقبة وأخرى، بإجراء تعديلات قليلة في البداية والعمل بشكل أساسي على عقلية لاعبيه. والنتائج تؤتي ثمارها: أعلى متوسط نقاط في الدوري الإيطالي على مقعد تدريب إنتر (مع ما لا يقل عن 25 مباراة) وإمكانية كتابة التاريخ - بالفوز بكأس إيطاليا - ومضاهاة معلمه مورينيو. الذي أشار إليه تشيفو أيضًا من الناحية التواصلية ببعض التصريحات القوية.

سيكون الصيف المقبل حاسماً في تحديد مسيرة المدرب مع إنتر ووضع مستقبل الفريق: سيكون الوقت، في الواقع، لاتخاذ قرارات قوية، سواء من الناحية الفنية أو في سوق الانتقالات. كما حدث في الصيف الماضي، سيكون على إدارة النيراتزوري الاعتماد مرة أخرى على تشيفو والاستماع إلى طلباته فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع، لبدء دورة جديدة والقيام بذلك في انسجام تام مع المدرب.
















