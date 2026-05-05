Alessandro De Felice,Claudio D'Amato و Stefano Silvestri

3x3 حقبة إنتر الجديدة وكارثة ميلان واحتياجات يوفنتوس

ثلاثة أسئلة لثلاثة صحفيين النسخة الإيطالية من موقع جول بعد الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي: تأثير تشيفو على إنتر، والمشاكل التي تكاد تكون غير مبررة التي تواجه يوفنتوس، وميلان ومستقبله مع أليجري.

  • هل يمكن لإنتر أن يبدأ حقبة جديدة مع تشيفو؟
  • ما هي المشكلة الحقيقية التي تواجه يوفنتوس؟
  • هل يجب على ميلان أن يبدأ من جديد مع أليجري؟

    هل يمكن لإنتر أن يبدأ حقبة جديدة مع تشيفو؟

  • "إنتر - تشيفو، هذه مجرد البداية: لكن بشرط واحد"

    أليساندرو دي فيليس - ذكي وموثوق. في موسم واحد فقط، نجح كريستيان تشيفو في تبديد شكوك المتشككين وقاد فريقًا - بل وقبل كل شيء غرفة الملابس - إلى النصر، بعد أن بدا أنه قد وصل بشكل لا رجعة فيه إلى نهاية دورة، وكان على وشك أن يضطر إلى التغيير لاستعادة الحماس والانسجام.

    من خلال اختيار استراتيجية التغيير التدريجي، سواء في تشكيلة الفريق أو في الجهاز الفني - كما يتضح من الإبقاء على جزء من المساعدين - من الطاقم الطبي إلى التغذية، مروراً بالعلاج الطبيعي وتحليل المباريات -، نجح تشيفو في الاستفادة من الأساس الذي بُني بين إدارة كونتي وإدارة إنزاجي.

    نفس التشكيلة ونفس اللاعبين، ولكن مع لاعبين جدد اندمجوا تمامًا في السياق. خطة عبقرية أثبتت نجاحها. اختار تشيفو أن يخفف من حدة الانتقال بين حقبة وأخرى، بإجراء تعديلات قليلة في البداية والعمل بشكل أساسي على عقلية لاعبيه. والنتائج تؤتي ثمارها: أعلى متوسط نقاط في الدوري الإيطالي على مقعد تدريب إنتر (مع ما لا يقل عن 25 مباراة) وإمكانية كتابة التاريخ - بالفوز بكأس إيطاليا - ومضاهاة معلمه مورينيو. الذي أشار إليه تشيفو أيضًا من الناحية التواصلية ببعض التصريحات القوية.

    سيكون الصيف المقبل حاسماً في تحديد مسيرة المدرب مع إنتر ووضع مستقبل الفريق: سيكون الوقت، في الواقع، لاتخاذ قرارات قوية، سواء من الناحية الفنية أو في سوق الانتقالات. كما حدث في الصيف الماضي، سيكون على إدارة النيراتزوري الاعتماد مرة أخرى على تشيفو والاستماع إلى طلباته فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع، لبدء دورة جديدة والقيام بذلك في انسجام تام مع المدرب.




    ما هي المشكلة الحقيقية التي تواجه يوفنتوس؟

  • "الشخصية. نحتاج إلى ملامح شخصية ناجحة"

    كلوديو داماتو - الشخصية.

    يوفنتوس الحالي يمتلك الموهبة، لكنه يفتقر إلى القادة. لا تنقصه المهارة الفنية، لكن العثور على شخصية كاريزمية قادرة على تحمل الضغوط والتوقعات والطموحات - المبررة - المرتبطة بأهمية وقيمة القميص والنادي، يصبح أمراً معقداً.

    إذا أضفنا إلى ذلك أن اللاعب رقم 10، وهو كينان يلدز بطبيعة الحال، لا يقدم سوى نصف أدائه في خضم سباق دوري أبطال أوروبا، فإن الصورة التي تجعل السعي وراء أوروبا صعباً مرة أخرى على كبار لاعبي يوفنتوس تتضح.

    ومع ذلك، فقد ظهرت عيوب يوفنتوس منذ بداية الموسم الذي تسبب في تغيير المدرب وضرورة اللحاق بالركب: فشل في سوق الانتقالات في اختيار بعض اللاعبين (خاصة من وسط الملعب فما فوق)، فضلاً عن الحاجة إلى سد الثغرات الموضوعية من خلال تكوين فريق وإظهار الروح القتالية التي سمحت لسباليتي بإعادة إحياء السيدة العجوز. وهذا الجانب الأخير يبرز بشكل أكبر عيوب تشكيلة الفريق التي تحتاج إلى تحسين بضم لاعبين يتمتعون بـ"الحمض النووي" و"النسب" الفائزين.

    نحن نتحدث عن لاعبين من الطراز الأول، مع أقصى درجات الاحترام ودون التقليل من شأن أعضاء التشكيلة الحالية. لكن المباريات الحاسمة مثل يوفنتوس-فيرونا لا يمكن ولا يجب أن تُخسر.


    هل يجب على ميلان أن يبدأ من جديد مع أليجري؟


  • "عدم الاستمرار مع أليجري يعني النظر إلى الإصبع بدلاً من القمر"

    ستيفانو سيلفستري - لا مفر من ذلك: إذا كان ماسيميليانو أليجري يُعتبر المدرب الذي يركز على النتائج بامتياز، فإن كرة القدم نفسها كذلك. بمعنى أنه إذا أبليت بلاءً حسناً، تُشاد بك، وإذا لم تفعل، تُنتقد بشدة. و«الأداء الجيد»، في هذه الحالة بالتحديد، يعني «الفوز». ها هو الأمر: ميلان لم يعد يعرف معنى الفوز. لم يفز سوى مرتين في آخر سبع جولات، وهي فترة مظلمة للغاية تحولت إلى حلقة مفرغة من الهزائم والانهيارات والاعتراضات. وفي تضخم قناعات من يشيرون إلى المدرب باعتباره المذنب الأكبر.

    أليجري ليس المذنب. لديه تشكيلة لاعبين تناسب المراكز الأولى، لا المركز الأول. إنه يحافظ على ميلان في مسار تحقيق الهدف المحدد في بداية الموسم، أي العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو هدف يذكره المدرب بشكل شبه هوس للمتشائمين في كل مؤتمر صحفي أو مقابلة. بالتأكيد، لم يكن الانهيار الحاد في الشهر ونصف الشهر الماضيين متوقعاً ولا يمكن تبريره بشكل موضوعي. لا يمكن قبول الخسارة بهذه الطريقة أمام أودينيزي، وينطبق الأمر نفسه على الهزيمة يوم الأحد أمام ساسوولو، على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 من الشوط الأول بسبب طرد توموري.

    لكن ما هو على المحك هو قبل كل شيء الثغرات في تشكيلة لا تزال غير كاملة: من دفاع بدا في البداية منيعاً أو شبه منيع، ثم عاد ليتلقى أهدافاً كثيرة كما في المواسم الماضية، إلى هجوم لم يقدم أي ضمانات أبداً، بين تقلبات لياو وإصاباته، والجفاف التهديفي الصارخ لبوليسيتش، والأداء غير الكافي لنكونكو وفولكروج، وخيمينيز. كان الأداء الهجومي في الجولات الأخيرة كارثياً: أربعة أهداف فقط، ثلاثة منها ضد تورينو والآخر ضد فيرونا.

    لقد جرب أليجري كل شيء، وقام بتغيير اللاعبين، وحتى تشكيلة الفريق في إحدى المباريات. والآن فقد أيضاً نجمه مودريتش، الذي لم يتم استبداله بشكل مناسب بجاشاري. له أخطاؤه، كأي مدرب في مثل هذه الحالة، لكن التفكير في عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل سيكون بمثابة جنون. هنا نخاطر بالنظر إلى الإصبع بدلاً من القمر، والتوقف عند السطح ونسيان كل ما تم إنجازه من إيجابيات مقارنة بالعام الماضي. ذلك العام كان كارثياً حقاً. وكما ذكر ماكس نفسه يوم الأحد، "لا يمكننا أن نضيع 10 أشهر من العمل الذي تم إنجازه بطريقة معينة". 10 أشهر لا تزال موجودة، أمام أعين الجميع. وقد أدت إلى بناء هدف أوروبي لا يزال ممكنًا فحسب، بل إنه في متناول اليد إلى حد كبير.