في الوقت الذي يزعم فيه الأرجنتينيون بأن منتخب بلادهم تعرض للظلم في نهائي كأس العالم 2026، خرجت مطالبات كبرى تطالب بـ"طرد" راقصي التانجو، بشكل دائم، من المونديال.
مفاجأة .. 23 مليون توقيع لطرد الأرجنتين من كأس العالم "مدى الحياة"!
23 مليون يطالبون بطرد الأرجنتين
ووقع أكثر من 23 مليون شخص على عريضة "ارحل يا أرجنتين"، والتي طالبت بحظر مشاركة المنتخب اللاتيني من كأس العالم، مدى الحياة.
وبحسب موقع "يورو نيوز"، فإن عدد الموقّعين على العريضة، وصل إلى 23 مليون و316 ألف و108 توقيع، حيث تنص العريضة على اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحكام، بالتحيز لصالح الأرجنتين، وقائدها ليونيل ميسي، مع طرح السؤال "لماذا يجب على بقية العالم التنافس، عندما يكون الفائز معروفًا بالفعل؟ استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم وأعطوا الجميع فرصة عادلة".
اقتراب من رقم قياسي
ورغم أن العريضة حددت هدفًا، بالوصول إلى 5 ملايين توقيع، إلا أن الواقع شهد أضعاف هذا الرقم المرصود، ما يعكس حالة من "النبذ" تجاه الأرجنتين، بداعي "مجاملة" الفيفا لراقصي التانجو، والانحيازات التحكيمية تجاه اللاعبين خلال المباريات.
ومع إغلاق باب التوقيع، فإن العريضة كانت قريبة للغاية من كسر الرقم القياسي لأكبر عريضة موقعة في التاريخ، لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي كانت تسمى بـ"اليوبيل 2000"، والتي جمعت أكثر من 24 مليون توقيع خلال عام 1997، للمطالبة بإلغاء الديون غير القابلة للسداد، التي تكبدتها أفقر دول العالم، بحلول عام 2000.
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"إسبانيا أوفت بوعودها"
ورغم الإقبال الهائل على العريضة، إلا أنها لم تلقَ أي استجابة باستبعاد الأرجنتين، ليكون العزاء الوحيد للموقّعين عليها، بأن المنتخب الأرجنتيني خسر المباراة النهائية.
واختتمت العريضة على موقعها الرسمي، بعبارة "الفيفا تجاهلنا، ولكن إسبانيا أوفت بوعودها، شكرًا لكِ يا إسبانيا".
ما حدث في نهائي كأس العالم
وتوج المنتخب الإسباني، بلقب كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ميتلايف، بهدف دون رد، أحرزه فيران توريس، في الدقيقة 106، بصناعة من نيكو ويليامز.
المباراة التي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، بين توجيه اتهامات إلى ماك أليستر ونيكولاس تاليافيكو، ثنائي الأرجنتين، بارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقة، فيما تم إلغاء هدفين لإسبانيا، من قِبل نيكو ويليامز وفيران توريس.
هذا الفوز حرم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج باللقب قبل رقصته الأخيرة، حيث يزعم بأنه سيتوقف عن مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، في الوقت الذي فشل فيه قائد إنتر ميامي، في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، أو تحقيق لقب الهدّاف التاريخي، الذي حسمه كيليان مبابي، برصيد 22 هدفًا.
وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق الميدالية البرونزية، كأكبر إنجاز له في المونديال منذ لقب 1966، بعد الفوز على فرنسا، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي شهدت نتيجة دراماتيكية، بنتيجة (6-4).
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أحداث مثيرة للجدل
وبخلاف المباراة النهائية، فقد شهدت البطولة، العديد من القرارات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا تجاه الأرجنتين، في ظل اللجوء إلى التصرفات العنيفة من قِبل اللاعبين، مثل الدفع وجذب القميص والتدخلات المتهورة.
وكانت البداية بتدخل ليونيل ميسي العنيف ضد عيسى ماندي، في مباراة الأرجنتين والجزائر، والذي قدره عدد من خبراء التحكيم، بأن قائد التانجو كان يستحق بطاقة حمراء.
وعن مباراة مصر، في دور الـ16، فقد كانت الشرارة التي أشعلت اعتراضًا واسعًا ضد الأرجنتين، بعدما نجح ميسي ورفاقه في قلب الطاولة، بنتيجة (3-2)، فيما ذكر المدير الفني حسام حسن، بأن المنتخب المصري خسر لعوامل خارج وداخل الملعب، وأن هناك أسبابًا تسويقية تدعو لبقاء ميسي في البطولة.
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عريضة لإعادة النهائي
وبحسب موقع "جلوبو" البرازيلي، فإن المشجعة الأرجنتينية جيزيلا سانشيز، وجهت تشكيكًا في أداء الحكم سلافكو فينسيتش، حيث طالبت - في منشورها - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمراجعة القرارات التحكيمية، التي أثرت بدورها على سير المباراة، على حسب قولها.
سانشيز شككت في تعرض المنتخب الأرجنتيني، لقرارات تحكيمية حرمته من اللقب، فيما تجاوز عدد التوقيعات، على عريضة تم إطلاقها عبر منصة Change.org، للمطالبة بإعادة المباراة، 61 ألف توقيع.
ورغم الاتهامات الموجهة، فإنها لم تحمل أي دليل أو برهان يدعم هذه المخالفات التي طالبت من أجلها الجماهير الأرجنتينية، بإعادة مباراة النهائي، التي حسمت في الوقت الإضافي.
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