وفقًا لتقرير نشرته مجلة «سبورت بيلد»، يدرس ريال مدريد حاليًا إمكانية التعاقد مع اللاعب الفرنسي. لكن يبدو أن ليفربول ومانشستر سيتي قد أبديا اهتمامًا أيضًا بضم أوليسي.
200 مليون يورو مقابل مايكل أوليسي؟ مسؤولو بايرن ميونيخ يتخذون قرارًا حاسمًا بشأن العروض الضخمة المقدمة من ريال مدريد وليفربول
وبناءً على ذلك، يبدو أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 165 مليون يورو للحصول على هذا اللاعب الاستثنائي - في ما يشبه هدية مصالحة من الرئيس فلورنتينو بيريز بعد موسم مضطرب بالفعل. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يُزعم أن «الريدز» مستعدون لدفع ما يصل إلى 200 مليون يورو لتعويض محمد صلاح. وكان اللاعب المصري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي رحيله عن ليفربول.
على الرغم من أن أوليسي سيحطم جميع الأرقام القياسية في الدوري الألماني بمثل هذه المبالغ، بل وسينافس حتى الرقم القياسي لانتقال نيمار (222 مليون يورو من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، 2017)، يبدو أن المسؤولين في النادي الألماني صاحب الألقاب القياسية يحافظون على هدوئهم.
- AFP
أوليس مطلوب بشدة: إيبرل ودريسن يظلان "هادئين"
رحيل أوليسي في الصيف ليس خيارًا مطروحًا، كما أكد المدير الرياضي ماكس إيبرل لصحيفة «سبورت بيلد»: «نحن لا نفكر في هذا الأمر أبدًا». ففي النهاية، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ميونيخ «بكل الإمكانيات التي يتمنىها أي لاعب من الطراز الرفيع».
كما أعلن رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن أن أوليسي غير قابل للبيع. وقال: "مهما كان النادي الذي يحاول إغرائه: من يلعب في بايرن ميونيخ يعرف ما الذي يملكه في بايرن ميونيخ". في غضون ذلك، أشار إيبرل مرة أخرى إلى العقد الساري حتى عام 2029، والذي لا يتضمن بندًا للانسحاب، وقال: "نحن مرتاحون".
يشعر أوليسي براحة كبيرة في ميونيخ
من الغريب: كان ماركوس كروش قد تطرق مؤخرًا في برنامج "Aktuelles Sportstudio" على قناة ZDF إلى الشائعات حول سعي ريال مدريد للتعاقد مع أوليسي، وذلك ردًا على ملاحظة ساخرة من الرئيس الفخري للاتحاد الألماني لكرة القدم أولي هونيس. وقال: "إذا أراد مايكل أوليسي الانتقال إلى ريال مدريد، فستكون هناك فرص لذلك".
لكن وفقاً للمعلومات المتوفرة، يشعر أوليسي بالراحة في ميونيخ، ويستمتع بالحياة في عاصمة بافاريا، كما أنه يحظى بتقدير كبير داخل الفريق. كما أن الآفاق الرياضية تبدو واعدة أيضاً. قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، لا يزال بايرن ميونيخ في المنافسة على جميع الألقاب الثلاثة. لقب الدوري في متناول اليد، وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس ألمانيا، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيخوض المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد يومي 7 و15 أبريل.
وفي حديثه إلى مجلة "سبورت بيلد"، أكد لينارت كارل أيضًا على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها أوليسي داخل الملعب وخارجه: "في غرفة تغيير الملابس، هو عكس الصورة التي لدى الجمهور عنه تمامًا. إنه يطلق الكثير من النكات ونشط جدًا داخل الفريق. مايكل يتمتع بروح دعابة رائعة. إنه محبوب جدًا في الفريق ولاعب كرة قدم متميز. يسجل أهدافًا رائعة، ويقدم تمريرات حاسمة، ودائمًا ما يكون حاضرًا من أجل الفريق. مايكل لاعب أساسي في بايرن ميونيخ ويتمتع ببيئة جيدة جدًا هنا. لذلك لا أعتقد أنه سيذهب إلى مكان آخر، بل سيبقى في بايرن ميونيخ وسيصنع عصرًا هنا."
مايكل أوليز: بيانات الأداء والإحصائيات في هذا الموسم
الألعاب 39 هدف 16 تمريرات حاسمة 27