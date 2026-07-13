180 متطوعًا وسفر لمسافات طويلة.. أرقام مذهلة من كواليس احتفالات ما قبل مباريات كأس العالم!

تمثل لقطة دخول الأعلام الوطنية الضخمة وفرشها على أرضية الميدان أحد المشاهد البصرية الأكثر إبهارًا وجاذبيةً للجماهير في بطولة كأس العالم لعام 2026، غير أن هذا المشهد الذي يستغرق دقائق معدودة وراءه كواليس تنظيمية ولوجستية بالغة التعقيد تشمل تدريبات شاقة ومنظومة رقمية دقيقة لإدارة مئات المتطوعين.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصحيفة جلوبو البرازيلية عن تفاصيل هندسية وحركية مذهلة تتعلق بآلية نقل وتسيير هذه اللافتات العملاقة بين المدن المستضيفة للبطولة لضمان ظهورها بالشكل المخطط له قبل انطلاق صافرة المباريات.



