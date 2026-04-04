15 لاعبًا سجلوا أهدافًا مجانًا! هل سيحقق نادي شتوتغارت صفقة انتقالات رائعة هذا الصيف؟

لا يزال عقد هذا المهاجم الموهوب مع النادي الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية ساريًا حتى نهاية الموسم الحالي. ويقال إن النادي يسعى إلى تمديد العقد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ووفقاً للتقرير، يبدو من غير المرجح أن يمدد تشوكي عقده مع فالادوليد لمدة عام آخر. بل من المرجح أن يبحث عن تحدٍ جديد، وبالتالي قد ينضم إلى نادٍ آخر في الصيف دون دفع أي رسوم انتقال.

بمشاركته في 15 هدفاً (سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة)، يقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً موسمًا قويًا، وهو أحد النقاط المضيئة القليلة في فريق فالادوليد الذي يعاني من ضعف عام. بعد هبوطه من الدوري الممتاز العام الماضي، لا يزال النادي من كاستيلا وليون عالقًا في صراع الهبوط في الدرجة الثانية. لا يفصل فالادوليد سوى خمس نقاط عن مراكز الهبوط المباشرة.