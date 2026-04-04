وفقًا لما أوردته صحيفة «آس»، فإن حامل لقب كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ينضم إلى مجموعة من الأندية التي تهتم باللاعب تشوكي البالغ من العمر 21 عامًا والمنتمي إلى ريال بلد الوليد.
15 لاعبًا سجلوا أهدافًا مجانًا! هل سيحقق نادي شتوتغارت صفقة انتقالات رائعة هذا الصيف؟
لا يزال عقد هذا المهاجم الموهوب مع النادي الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية ساريًا حتى نهاية الموسم الحالي. ويقال إن النادي يسعى إلى تمديد العقد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، يبدو من غير المرجح أن يمدد تشوكي عقده مع فالادوليد لمدة عام آخر. بل من المرجح أن يبحث عن تحدٍ جديد، وبالتالي قد ينضم إلى نادٍ آخر في الصيف دون دفع أي رسوم انتقال.
بمشاركته في 15 هدفاً (سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة)، يقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً موسمًا قويًا، وهو أحد النقاط المضيئة القليلة في فريق فالادوليد الذي يعاني من ضعف عام. بعد هبوطه من الدوري الممتاز العام الماضي، لا يزال النادي من كاستيلا وليون عالقًا في صراع الهبوط في الدرجة الثانية. لا يفصل فالادوليد سوى خمس نقاط عن مراكز الهبوط المباشرة.
هل سينضم تشوكي إلى رب لايبزيغ خلفًا لديوماندي؟
إلى جانب شتوتغارت، يبدو أن فريقًا ثانيًا من الدوري الألماني، وهو آر بي لايبزيغ، يبحث عن تشوكي، الذي يمكنه اللعب في الجناحين الهجوميين وكذلك في مركز صانع الألعاب. ومع ذلك، لن يفكر «الثيران» في التعاقد معه إلا إذا قرر يان ديوماندي، الذي يتنافس عليه العديد من الأندية، الرحيل.
لكن هناك منافسة قوية على الصعيد الدولي أيضًا. وفقًا لصحيفة AS، فإن يوفنتوس تورينو، وفياريال، وكومو 1907، وبيتيس إشبيلية، جميعهم يضعون اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على قائمة اهتماماتهم.