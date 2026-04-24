15 عامًا من التضليل.. حقيقة إهداء رونالدو سيارة فارهة لحلاقه الخاص!





عند فحص المقطع المنتشر الذي حصد ملايين المشاهدات، نجد أن الدليل الأول على زيفه يكمن في البناء التقني للفيديو.

يعتمد المقطع على دمج مجموعة من الصور واللقطات القديمة التي تم تجميعها بعناية لإيهام المشاهد بصحة الواقعة.

أما النقطة الأكثر إثارة للريبة فهي الصوت المنسوب لكريستيانو رونالدو، حيث يظهر بنبرة تفتقر للحيوية البشرية المعتادة، مع وجود تقطعات غير طبيعية وتداخلات صوتية تظهر بوضوح عند مخارج الحروف.

وتشير هذه العلامات إلى استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي في توليد الصوت وتركيبه على الصور، وهي تقنية باتت تستخدم كثيرًا في نشر الشائعات المضللة.

وبالعودة إلى كافة المقابلات المسجلة واللقاءات الصحفية التي أجراها اللاعب، نجد أنه لم يتحدث إطلاقًا عن هذه القصة، مما يؤكد أنها مجرد ابتكار رقمي لا يمت للواقع بصلة.



