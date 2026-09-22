هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد
ترجمه

"140 مليون يورو".. يان ديوماندي يرد أخيرًا على زوجة كريم أديمي بعد سخريتها!

يان ديوماندي
كريم أديمي
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

كسر يان ديوماندي، صفقة ريال مدريد الكبرى هذا الصيف، صمته رسميًا عقب انتقاد لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من زوجة مهاجم برشلونة كريم أديمي. واختار الجناح الإيفواري، الذي وصل إلى سانتياجو برنابيو وسط أنظار كثيفة، طريقًا موسيقيًا للرد على المنتقدين الذين شككوا في قيمته المالية الضخمة.

  • ديوماندي يستخدم الموسيقى لإسكات الضجيج

    تحدّث ديوماندي أخيرًا عن عاصفة مواقع التواصل الاجتماعي المحيطة بانتقاله البارز إلى العاصمة الإسبانية. وقد لجأ الجناح البالغ من العمر 19 عامًا، الذي كان محور جدل واسع بسبب قيمته الضخمة، إلى تطبيق تيك توك ليوجّه رسالة تحدٍّ.

    وبدلًا من الدخول في حرب كلامية مباشرة، استعان الدولي الإيفواري بأغنية فرنسية شهيرة ليعبّر عن وجهة نظره حيال الضغوط الخارجية التي تصاحب اللعب لأنجح نادٍ في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

    وظهر النجم الشاب مرتاحًا في الفيديو وهو يغنّي كلمات عكست بوضوح وضعه المهني الحالي. ومع تشغيل الموسيقى، ردّد ديوماندي الكلمات المترجمة: «140 مليونًا هذا ما طلبوه، سيأتون دائمًا لينتقدونا، ونحن نواصل الصعود فحسب». وكان ذلك مؤشرًا واضحًا إلى أن اللاعب مدرك تمامًا للضجيج المحيط بقيمته المالية، لكنه يبقى مركّزًا على تطوره الشخصي وتأقلمه مع المتطلبات التكتيكية لجوزيه مورينيو في مدريد.

    • إعلان
  • "Deutschland sucht den Superstar" Finals 2024Getty Images Entertainment

    الشرارة التي أطلقتها لوريدانا زيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

    اندلع الجدل لأول مرة عندما نشرت لوريدانا زيفي، زوجة نجم برشلونة أديمي والمغنية المعروفة في مجال الراب بحد ذاتها، رسالة غامضة على إنستجرام. فبعد سلسلة من العروض المميزة التي قدمها زوجها مع الفريق الكتالوني، اكتفت بالتعليق "140 مليون" على أحد المنشورات.

    وكان التوقيت حساساً للغاية، إذ جاء بعد فترة وجيزة من تحقيق أديمي فوزاً لبرشلونة، فيما كان ديوماندي لا يزال يحاول التأقلم تحت الأضواء الساطعة في ملعب البرنابيو.

    وسارع الجماهير والمحللون في مختلف أنحاء إسبانيا إلى تفسير التعليق على أنه تلميح مباشر إلى تكلفة صفقة ريال مدريد الجديدة. وفي حين انطلق أديمي بقوة مسجلاً ثلاثة أهداف في أول ست مباريات له مع العملاق الكتالوني، فقد كانت بداية ديوماندي أبطأ في مشواره بالليجا.

  • حكاية بدايتين في الليجا

    كانت المقارنة الإحصائية بين اللاعبين محور اهتمام النقاد خلال الأسابيع الأولى من الموسم. فكريم أديمي، الذي انضم إلى برشلونة مقابل مبلغ أقل بكثير، سجّل بالفعل هدفًا رائعًا في مرمى فينورد بدوري أبطال أوروبا، وساهم في انطلاقة مثالية في الدوري المحلي.

    في المقابل، واجه ديوماندي صعوبات طبيعية المرتبطة بانتقال لاعب مراهق إلى ناد بحجم ريال مدريد. فرغم صفقة الـ140 مليون يورو، لم يشارك الجناح أساسيًا سوى في مباراتين من أصل ثماني حتى الآن هذا الموسم. وقد تمكّن من تسجيل تمريرة حاسمة واحدة في ست مباريات، لكنه لا يزال يبحث عن هدفه الأول بقميص الفريق الأبيض.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    الصبر مطلوب لاستثمار مدريد القياسي

    على الرغم من السخرية والبداية البطيئة، لا تزال إدارة ريال مدريد هادئة بشأن صفقتها. فقد نظر النادي إلى ديوماندي باعتباره مشروعًا طويل الأمد قادرًا على قيادة خط الهجوم خلال العقد المقبل. وقد لاحظ المقربون من النادي هدوءه خارج الملعب، إذ يعتقدون أنه يمتلك الصلابة الذهنية للتعامل مع الانتقادات الحتمية التي تلي أي صفقة قياسية. وقراره بالرد عبر مقطع فيديو خفيف الظل بدلًا من إصدار بيان غاضب يوحي بلاعب مرتاح مع نفسه رغم الضغوط.


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال