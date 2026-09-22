"140 مليون يورو".. يان ديوماندي يرد أخيرًا على زوجة كريم أديمي بعد سخريتها!

تحدّث ديوماندي أخيرًا عن عاصفة مواقع التواصل الاجتماعي المحيطة بانتقاله البارز إلى العاصمة الإسبانية. وقد لجأ الجناح البالغ من العمر 19 عامًا، الذي كان محور جدل واسع بسبب قيمته الضخمة، إلى تطبيق تيك توك ليوجّه رسالة تحدٍّ.

وبدلًا من الدخول في حرب كلامية مباشرة، استعان الدولي الإيفواري بأغنية فرنسية شهيرة ليعبّر عن وجهة نظره حيال الضغوط الخارجية التي تصاحب اللعب لأنجح نادٍ في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وظهر النجم الشاب مرتاحًا في الفيديو وهو يغنّي كلمات عكست بوضوح وضعه المهني الحالي. ومع تشغيل الموسيقى، ردّد ديوماندي الكلمات المترجمة: «140 مليونًا هذا ما طلبوه، سيأتون دائمًا لينتقدونا، ونحن نواصل الصعود فحسب». وكان ذلك مؤشرًا واضحًا إلى أن اللاعب مدرك تمامًا للضجيج المحيط بقيمته المالية، لكنه يبقى مركّزًا على تطوره الشخصي وتأقلمه مع المتطلبات التكتيكية لجوزيه مورينيو في مدريد.