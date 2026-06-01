استثمار عمره 60 عامًا يُرعب الفيفا.. 14 ألف مشجع يهددون بـ"اقتحام" ملعب افتتاح كأس العالم!

مع تزايد حالة الاستياء العالمي بسبب الأسعار الباهظة لتذاكر مباريات كأس العالم، يستعد 14 ألف مشجع في المكسيك لمشاهدة المباراة الافتتاحية مجانًا. هذه الخطوة الاستثنائية ممولة من استثمار تم إجراؤه قبل 60 عامًا، على الرغم من وجود بعض المعارضة القوية.
البداية مع بناء الملعب
مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1968 وكأس العالم 1970، قامت المكسيك ببناء ملعب وطني جديد في منتصف الستينيات. وقد صُمم "ملعب أزتيكا" ليتسع لأكثر من 100 ألف متفرج، مما جعله في ذلك الوقت واحدًا من أكبر الملاعب في العالم.
نفدت الأموال فجأة أثناء البناء. وكان الحل غير مسبوق لملعب بهذا الحجم والأهمية، ولا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم. فقبل اكتمال البناء، تم بيع 600 مقصورة (تتسع كل منها لحوالي 10 أشخاص) و8 آلاف مقعد في المدرجات لمشجعين ميسوري الحال. وضمنت لهم هذه الخطوة الدخول إلى كل حدث يقام في الملعب لمدة 99 عامًا (حتى عام 2065) دون أي رسوم إضافية.
سواء كان فريق كلوب أمريكا أو المنتخب المكسيكي يلعب مباراة مقررة على أرضه، أو كان البابا يقيم قداسًا، أو كان مايكل جاكسون يحيي حفلًا غنائيًا، أو كانت رابطة كرة القدم الأمريكية (NFL) تقيم مباراة في المدينة، أو حتى في حالة استضافة كأس العالم، فإن "أصحاب المقصورات والمدرجات" يحق لهم دائمًا الحصول على مقاعدهم البالغ عددها 14 ألف مقعد.
معركة "أصحاب المقصورات والمدرجات"
في كأس العالم 1970 بالمكسيك، والتي تضمنت نصف نهائي "مباراة القرن" بين ألمانيا وإيطاليا واللقب الثالث للأسطورة بيليه مع البرازيل، لم تظهر هذه المشكلة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ولكن بحلول البطولة الثانية في عام 1986، طالبت الهيئة الحاكمة بالسيطرة الكاملة على التذاكر؛ إلا أنها فشلت. ونتيجة لذلك، شاهد "أصحاب المقصورات والمدرجات" هدف القرن الذي أحرزه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا وهدف "يد الإله" التاريخي ضد إنجلترا في ربع النهائي، ثم شاهدوا منتخب الأرجنتين وهو يهزم ألمانيا الغربية في النهائي - وكل ذلك مجانًا.
وفي عام 2026، سيصبح ملعب أزتيكا أول ملعب في العالم يستضيف مباريات كأس العالم للمرة الثالثة. وهو يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من مباريات المونديال (19 مباراة)، وستقام عليه خمس مباريات أخرى - بما في ذلك المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا وإحدى مباريات دور الستة عشر.
وبطبيعة الحال، اشتعلت النزاعات حول حقوق المقاعد الـ 14 ألفًا مرة أخرى. هذه المرة، كان الضغط من قبل "فيفا" والشركة المشغلة للملعب "أولاماني" أكبر بكثير، مما دفع الملاك إلى تشكيل الجمعية المكسيكية لأصحاب المقصورات والمدرجات (AMTPP). وصرح الأمين العام للجمعية، روبرتو روانو أورتيجا، لمجلة "باليستيرير" النمساوية المتخصصة في كرة القدم قائلًا: "اتخذت جمعيتنا إجراءات قانونية ضد خطط الفيفا وملعب أزتيكا وفزنا. سيتم احترام مقاعدنا في المدرجات والمقصورات ولن ندفع شيئًا".
ولأن مشغل الملعب كان قد ضمن للفيفا بالفعل توافر هذه المقاعد، كان لزامًا عليه دفع حوالي 54 مليون يورو كتعويض للهيئة الحاكمة، وفقًا لتقارير متطابقة في وسائل الإعلام المكسيكية.
"الوضع قد يتصاعد"
لم ينته النزاع عند الحكم الأولي. فقد قام الفيفا ومشغلو الملعب منذ ذلك الحين بالضغط على "أصحاب المقصورات والمدرجات" بوسائل أخرى. في البداية، منعوا أصحاب التذاكر الموسمية من إحضار طعامهم وشرابهم إلى مباريات كأس العالم، على الرغم من أن هذا مسموح به في العادة. وكان البديل الوحيد المعروض هو باقات الضيافة الرسمية التي تتراوح أسعارها بين 123 ألف و262 ألف بيزو (أي ما يعادل 6,116 إلى 13,010 يورو). كما هددوا حاملي التذاكر بالمنع من حضور البطولة بالكامل في حال قاموا بإعادة بيع مقاعد فردية؛ إلا أن المحاكم المكسيكية أبطلت كلا الإجراءين في شهر مايو الماضي.
ومع تبقي أكثر من أسبوع بقليل على انطلاق المباراة الافتتاحية، لم يتسلم أصحاب المقاعد تذاكرهم الإلكترونية بعد. ووفقًا للأمين العام للجمعية، روبرتو روانو أورتيجا، كان من المفترض أن يكتمل تسليم التذاكر بحلول يوم الجمعة الماضي كحد أقصى. ماذا لو لم تصل التذاكر أبدًا؟
أجاب أورتيجا بعد انتهاء الموعد النهائي يوم الجمعة محذرًا: "إذا منعونا من الدخول، سنقدم شكوى ونطلب من المحكمة الإذن باستخدام القوة.. الوضع قد يتصاعد". ورغم كل ذلك، يبدو واثقًا تمامًا من أن الجماهير الـ 14 ألفًا الذين يمثلهم سيتمكنون في النهاية من مشاهدة المباراة الافتتاحية من المدرجات، وبالمجان.