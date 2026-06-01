استثمار عمره 60 عامًا يُرعب الفيفا.. 14 ألف مشجع يهددون بـ"اقتحام" ملعب افتتاح كأس العالم!

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1968 وكأس العالم 1970، قامت المكسيك ببناء ملعب وطني جديد في منتصف الستينيات. وقد صُمم "ملعب أزتيكا" ليتسع لأكثر من 100 ألف متفرج، مما جعله في ذلك الوقت واحدًا من أكبر الملاعب في العالم.

نفدت الأموال فجأة أثناء البناء. وكان الحل غير مسبوق لملعب بهذا الحجم والأهمية، ولا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم. فقبل اكتمال البناء، تم بيع 600 مقصورة (تتسع كل منها لحوالي 10 أشخاص) و8 آلاف مقعد في المدرجات لمشجعين ميسوري الحال. وضمنت لهم هذه الخطوة الدخول إلى كل حدث يقام في الملعب لمدة 99 عامًا (حتى عام 2065) دون أي رسوم إضافية.

سواء كان فريق كلوب أمريكا أو المنتخب المكسيكي يلعب مباراة مقررة على أرضه، أو كان البابا يقيم قداسًا، أو كان مايكل جاكسون يحيي حفلًا غنائيًا، أو كانت رابطة كرة القدم الأمريكية (NFL) تقيم مباراة في المدينة، أو حتى في حالة استضافة كأس العالم، فإن "أصحاب المقصورات والمدرجات" يحق لهم دائمًا الحصول على مقاعدهم البالغ عددها 14 ألف مقعد.