دعمًا للنادي عقب إدانته بـ114 تهمة مالية .. بيب جوارديولا يستعد لعودة عاطفية إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، من المقرر أن يحضر جوارديولا مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد باريس سان جيرمان، في أول عودة له إلى ملعب «الاتحاد» منذ رحيله في الصيف.

وسينضم إلى جوارديولا في المدرجات أعضاء مجلس إدارة النادي، بمن فيهم رئيس النادي خلدون المبارك، في الوقت الذي يتعامل فيه مانشستر سيتي مع تداعيات قرار اللجنة المستقلة. فقد ثبت أن النادي مذنب بتضخيم إيراداته التجارية بشكل مصطنع بمبلغ 830 مليون جنيه إسترليني من خلال عقود وهمية. وقد قدم مانشستر سيتي بالفعل استئنافًا ويواصل إنكار ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.