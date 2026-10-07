نسب الفضل لياسر المسحل ورجاله .. رئيس الاتحاد السعودي: جاهل من يعتقد أنني حققت البطولة في 38 يومًا!

سيطرت الاحتفالات على المملكة العربية السعودية بتتويج المنتخب الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإمارات بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بجدة.

وحسم المنتخب السعودي المباراة منذ الشوط الأول، إذ افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

وفي مشهد يجسد حالة إنكار الذات داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد، أن إنجاز فوز المنتخب الأول بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، لا ينسب له أو لمجلسه بل للمجلس السابق برئاسة ياسر المسحل.