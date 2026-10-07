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محمد سعيد

نسب الفضل لياسر المسحل ورجاله .. رئيس الاتحاد السعودي: جاهل من يعتقد أنني حققت البطولة في 38 يومًا!

السعودية
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة

الصقور تسيطر على منصة التتويج

سيطرت الاحتفالات على المملكة العربية السعودية بتتويج المنتخب الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإمارات بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بجدة.

وحسم المنتخب السعودي المباراة منذ الشوط الأول، إذ افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

وفي مشهد يجسد حالة إنكار الذات داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد، أن إنجاز فوز المنتخب الأول بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، لا ينسب له أو لمجلسه بل للمجلس السابق برئاسة ياسر المسحل.

  • منتخب السعودية بطلًا لكأس الخليج

    توج المنتخب السعودي بلقب "خليجي 27"، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على الإمارات العربية المتحدة، في المباراة النهائية للبطولة التي قدم خلالها الأخضر كل شيء يثبت أحقيته باللقب، حيث حقق "العلامة الكاملة" من 3 انتصارات في دور المجموعات، قبل تخطي عقبة منتخب قطر في المربع الذهبي. 

    وتحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، سجل منتخب السعودية 8 أهداف، في 5 مباريات بالبطولة الخليجية؛ مع عدم اهتزاز شباك حارسه المخضرم محمد العويس، ولو لمرة واحدة حتى ليخرج بشباك نظيف في إنجاز استثنائي. 

    وأنهى دونيس عقدة لازمت منتخب السعودية بغيابه عن منصات التتويج منذ 23 عامًا، ليفوز الأخضر بلقب غالٍ وسط احتفالات خرجت من جدة وامتدت إلى جميع بقاع المملكة.

  • أصحاب الفضل الحقيقي

    عقب المباراة قال الرزيزاء، في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية، إن التتويج باللقب منح الكرة السعودية لحظة فرح كبيرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن وليد 38 يومًا فقط، وهي الفترة منذ توليه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    وقال الرئيس الحالي للاتحاد السعودي: "جاهل من يعتقد أنني أنا من حققت البطولة .. هذا شغل سنوات ويحسب لياسر المسحل".

    وأضاف: "عشنا لحظة لم نعشها منذ وقت طويل، وفرحة عظيمة جدًا كمنتخب وكفريق وكاتحاد سعودي. أوجه شكري للاعبين والمدرب دونيس، وكذلك الإدارة السابقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فهذا ليس عمل 38 يومًا فقط، نحن جئنا وأكملنا عملًا بدأ من قبل".

    وتابع الرزيزاء: "القيادة وفرت لنا كل شيء، والدعم والتشجيع والإستراتيجية موجودة، ودورنا نحن أن نؤدي، وكانت فرحة عظيمة، لم نفرح منذ 23 عامًا".

  • الفراج يستعرض هيمنة الأخضر

    في السياق ذاته تغنى الإعلامي وليد الفراج، خلال برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، بسيطرة الأخضر على كافة الجوائز الجماعية والفردية خلا البطولة، قائلًا: "فزنا بكأس الخليج العربي وحققنا كل الجوائز الفردية، فراس البريكان هداف البطولة، محمد العويس أفضل حارس، همام الهمامي أفضل لاعب في البطولة، كوشنا كل شيء، هذا يذكرني بالمقولة الشهيرة (إن شفت شيء في طريقك وأعجبك شِلّه)".

    محمد الشيخ: "الجوائز الفردية معبرة بالفعل عن الأفضل، وكل لاعب فاز بجائزة فهو يستحقها، همام لاعب عمره 22 عامًا وقدم أداءً مثاليًا، سجل في الافتتاح وفي الختام، وهو يسجل في شباك الإمارات ملامح وجهه تقول أن هذا لاعب جاء ليأكل الملعب".

    وأضاف: "فراس كان يقاتل في أرض الملعب، لا تقول هذا رأس حربة، بل مهاجم وجناح ولاعب خط وسط، أما محمد العويس فهو بطل برتبة حارس مرمى وقائد حقيقي، وإذا كانت هناك جائزة المثالي، فالجمهور السعودي هو من يستحقها، في عز ما كانت المباراة مشتعلة كان يقود الملعب بكل إبداع وننتظر أكثر وأكثر في كأس آسيا، نريد أن نعرف القارة من هو السعودي".


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    مشوار المنتخب السعودي نحو لقب كأس الخليج العربي 2026

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم توج ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ ليكون اللقب الرابع في التاريخ، وذلك بعد نسخ 1994 و2002 و2003.

    وجاء تتويج المنتخب السعودي باللقب الخليجي الغالي، في النسخة التي استضافتها المملكة على أراضيها؛ بعد مشوار أكثر من رائع، على النحو التالي:

    - دور المجوعات: جمع العلامة الكاملة 9 نقاط؛ وذلك بالفوز على الكويت وعمان والعراق.

    - نصف النهائي: المباراة الأصعب؛ حيث فاز المنتخب السعودي على قطر بـ"ركلات الجزاء".

    - المباراة النهائية: أقيمت في ليلة الثلاثاء "6 أكتوبر 2026"؛ والتي فازت فيها السعودية (2-0) ضد منتخب الإمارات، لتتوج باللقب.